Главным тренером ФК "Актобе" стал украинский специалист Игорь Рахаев
Главным тренером футбольного клуба "Актобе" назначен Игорь Рахаев, передает Kazpravda.kz.
Рахаев – украинский футболист, игравший на позиции полузащитника.
В середине 1992 перешел в клуб "Торпедо" (Запорожье), который играл на тот момент в высшей лиге чемпионата Украины. С 1995 играл в первой лиге за "Металлист" (Харьков). В 1997 играл за дубль "Металлиста", а во 2-й половине 1998-го за харьковский "Арсенал" в любительской лиге. В этой же команде в 2002 году начал тренерскую карьеру. В качестве главного тренера "Арсенала" Рахаев участвовал в выходе команды сначала в первую, а потом в высшую лигу чемпионата Украины.
В сезоне 2010/2011 вместе с молодежной командой "Металлиста" выиграл серебряные медали чемпионата Украины.
С начала сезона 2011–2012 являлся ассистентом главного тренера ФК "Металлист" Мирона Маркевича. А в феврале 2014 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после отставки Маркевича и закончил с командой сезон на третьем месте в национальном первенстве. Уже в мае того же года Рахаев возглавил команду как главный тренер. В июне 2015 года был неожиданно уволен (по версии клуба, контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию).
В январе 2016 года возглавил клуб "Заря" (Бельцы) и завоевал Кубок Молдавии (впервые в истории клуба), но за три тура до конца сезона 2015/16 сообщил о расставании с командой, к тому времени шедшей на четвертом месте с большим отставанием от третьего.