Главный экспонат

Каково это, почувствовать себя главным героем картин Ван Гога? Стать частью его мира – странного, непонятного, но такого манящего. Совсем недавно такой формат наслаждения искусством казался чем-то фантастическим, из необозримого будущего. А для того чтобы получить удовольствие от созерцания прекрасного, необходимо было лично посещать музей, лететь через полмира в другую страну.

Сегодня все гораздо проще. Копии шедевров путешествуют по земному шару, галереи предлагают онлайн-экскурсии. Устроители выставки в Алматы пошли гораз­до дальше, они оживили около 300 полотен и рисунков гениального голландского художника, а если быть точнее, словно «вживили» зрителя в них. Масштабное мультимедийное шоу позволяет посетителям почувствовать себя внутри произведений великого мастера. Инновационные технологии переносят нас, как в машине времени сквозь письма, картины, воспоминания в удивительный мир Ван Гога. И каждый, кто силится разгадать, кем же он был – безумным гением или величайшим мастером, приоткрывает немного эту тайную дверь в его Вселенную. И Ван Гог становится понятнее, но ровно настолько, насколько, конечно, он позволяет себя понять. Да, возникают именно такие ощущения, словно ты внутри его мира: грустишь, улыбаешься и словно подглядываешь за великим художником, становясь невольным свидетелем драмы его непростой жизни.

В первом зале музея по всему помещению разбросаны уютные мягкие кресла-трансформеры, способные принимать форму нашего тела и дающие максимальный комфорт. Здесь царит полу­мрак, освещение идет только от картин, которые транслируются на окружающих стенах-экранах. Экспозиция оживает под классическую музыку. Колышется трава, облака плывут, рыбешки мерцают серебристыми хвостами, словно выпрыгивая из омута зеленого озера. А солнце со знаменитого «Сеятеля» немного ослепляет и дарит ощущение летнего расслабляющего зноя. Так и хочется протянуть руку и погреться в его золотистых лучах подольше.

Второй зал информационный. Здесь можно больше узнать о жизни живописца и истории соз­дания его самых знаменитых картин. Помимо информационного блока, присутствует и мультимедийный формат – ожившие при помощи нейросетей знаменитые картины мастера. Но, несомненно, главный экспонат этой выставки – сам великий мастер, который смотрит на нас с огромного полотна-автопортрета и подмигивает, словно приглашая последовать за ним в удивительный неразгаданный мир.

– Наш проект существует с 2014 года, – рассказывает Максим Егармин, директор выставки «Ван Гог. Ожившие полотна». – Выс­тавки проводим по всему миру. Бэнкси, Фрида Кало, Айвазовский, Рерих и многие другие гениальные художники представлены в таком формате. Эта форма подачи очень «заходит» современным посетителям. Здесь не требуются экскурсовод, смотрители, как в обычных музеях, никто не навязывает свое и не отвлекает. Дополнительно ничего не надо, только человек и искусство. Мы так же не ограничиваем время нахождения в музее. Само мультимедийное шоу длится 45 минут. Но многие остаются еще. Устроившись удобно на пуфиках, погружаются в атмосферу, приводят мысли в порядок. В конце марта планируем привезти в Алматы экспозицию английского художника Бэнкси и представим две его оригинальные работы. Проекционных музеев не так много по миру. Для их открытия существует ряд требований и надо учесть немало факторов. Алматы как культурная столица Казахстана очень хорошо подошел под эти стандарты и отлично принял Lumiere-Hall, который, мы уверены, вскоре станет одним из культурных символов города.

Ученые неустанно исследуют феномен гениальности голландского постимпрессиониста, спорят, изучают. Ван Гог, как и все гении, сложен в понимании, но от этого еще больше интересен. Есть такое устойчивое выражение, определяющее настоящего творца – «если можешь не творить, не твори». Не рисовать Ван Гог не мог. Знаменитая фраза – «я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка», лучше всего подтверждает эту истину. Если бы не относительно краткий период творческой деятельности, продуктивности Ван Гога не было бы равных. За десять с небольшим лет он создал более 2 100 произведений, включая 870 картин маслом. И это только известные работы. Значительную часть его творчества занимают автопортреты мастера. Исследователи спорят о причинах этого явления. Но больше всего импонирует версия, что таким образом художник пытался понять самого себя. Что интересно, большинство из них появились на протяжении пяти последних лет жизни художника. Ван Гог писал себя в разных состояниях, и, глядя на его работы, с трудом можно поверить, что это один и тот же человек. Если с первых картин на нас смотрит уверенный, довольный собой мужчина, то последние работы наполнены разочарованием и болью.

В судьбе каждого художника есть что-то трагическое, что заставляет взять в руки кисть, ведь в творчестве скрыта мощная исцеляющая сила. Великий голландец – человек очень сложной судьбы. Не признанный совре­менниками гений, продавший при жизни лишь одну картину «Красные виноградники в Арле», страдающий от приступов психоза, так и не нашедший понимания среди родных и близких, земную жизнь предпочел закончить сам. Оставив нам невероятное наследство и неразгаданную тайну своей гениальности.