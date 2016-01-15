В условиях нынешних глобальных вызовов местная исполнительная власть ставит перед руководством компаний задачу по недопущению сокращения рабочих мест, обеспечению своевременной выплаты заработной платы, сохранению всех предусмотренных по коллективному договору социальных гарантий. В рамках этих обязательств с целью дальнейших согласованных действий и взаимопонимания в вопросах регулирования трудовых отношений между властью, работодателем и территориальным объединением профсоюзов области заключаются соответствующие антикризисные меморандумы. На днях такие соглашения были подписаны в АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (АЗХС) и нефтяной компании АО «Актобемунайгаз».

Как отметил глава региона в ходе встреч, в сложившейся сегодня непростой ситуации в мировой экономике необходимо действовать сообща, стратегически и разумно. Для этого важно скоординировать работу крупных предприятий и МСБ. Итоги минувшего года показали, что в целом по региону не было допущено задержек по социальным выплатам, а также по заработной плате. Безработица среди экономически активного населения области составила 4,9%, что на 0,2% ниже общереспубликанского.

Благодаря реализации госпрограмм созданы новые рабочие места, сохраняется стабильность среди трудовых коллективов. Вместе с тем аким области подчеркнул, что промышленность не смогла избежать негативных внешних влияний экономического характера. Область является экспортоориентированной. Поэтому в результате мирового кризиса объем производства по сравнению с 2014 годом снизился на 4,5%.

В связи с этим создана региональная рабочая группа, делается ставка на изыскание дополнительных резервов на предприятиях, привлечение инвестиций для наращивания мощностей, увеличения казахстанского содержания. Местной исполнительной власти удалось за последний квартал ушедшего года изыскать дополнительные источники средств в бюджет области на сумму более 5 млрд тенге и обеспечить производство продукции на 20 млрд в национальной валюте.

В свою очередь председатель правления АО «АЗХС» Алексей Химич, отчитываясь о работе предприятия за 2015 год, отметил, что завод выполнил все условия, прописанные в коллективном трудовом договоре, и взятые социальные обязательства. Сегодня на АЗХС трудится свыше 2 тыс. человек, в прошлом году произведено продукции на более чем 25 млрд тенге. И хотя из-за внешних факторов наблюдалось снижение на 4% общего объема товаров, предприятие не допустило сокращения рабочих мест, более того – изыскало возможности с 1 января наступившего года повысить зарплату своим работникам на 10–15%.

Несмотря на нынешние непростые условия, обязалась сохранять все социальные гарантии своим работникам и такая крупная нефтяная компания, как АО «Актобемунайгаз». Здесь трудятся 6,5 тыс. человек. По словам генерального директора Ван Цзюньжэня, в 2015 году акционерное общество также обеспечило выполнение всех социальных обязательств по контрактам и коллективному договору.

На питание специалистов, работающих на рудниках вахтовым методом, предприятие выделило около 800 млн тенге. Наряду с заработной платой социальный пакет каждого работника составил 222 тыс. тенге. Компания также снабжает жителей Актобе дешевым газом – по цене он значительно ниже своей себестоимости. Доля казахстанского содержания в закупках предприятия увеличилась почти на 20%.

Перевыполнила компания и план по добыче нефти и газа. Однако из-за падения цен на продукцию доход составил 311 млрд тенге, что на 35% ниже планируемого. За 18 лет своей деятельности АО впервые столкнулось с такой ситуацией. Тем не менее, как отметил гендиректор, компания стремится изыскивать резервы, чтобы оптимизировать затраты. На этом акцентировал внимание и глава региона.

В то же время Бердыбек Сапарбаев напомнил о поручении Президента страны в отношении изыскания средств для повышения заработной платы работникам предприятий. Важно сократить лишние расходы, искать дополнительные источники и, несмотря на падение цен на нефть, не снижать объемы добычи. Тем более что Правительство оказало весомую поддержку недропользователям, увеличив квоты на экспорт и внутреннее потребление. А это, безусловно, даст дополнительный импульс для улучшения экономического положения.

Кроме того, аким рекомендовал руководству АО в срок ввести в эксплуатацию третью очередь Жанажолского газоперерабатывающего завода, не снижать объем инвестиций и провести дополнительные геологоразведочные работы. Особое внимание он уделил вопросу дальнейшего увеличения казахстанского содержания в нефтяной отрасли. Это сократит зависимость от импорта, пополнит бюджет и создаст новые рабочие места. Стороны также договорились до конца месяца совместно разработать программу развития МСБ.