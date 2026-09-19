На пленарной дискуссии, к примеру, говорили о том, как молодому автору превратить идею в работающий проект и какое место в этом может занять ИИ. Один из спикеров, Серикболсын Узакбаев, работающий с визуальными эффектами, 3D-графикой и digital-контентом, предложил смотреть на новую технологию преж­де всего как на инструмент, полезный далеко не только для красивых роликов в соцсетях.

– Нейросети стремительно развиваются. Это мощный помощник, который используют представители самых разных профессий. Например, в сфере образования можно создавать интерактивный контент: изучать исторические события не только по книгам, но и визуализировать их. Сегодня человек, находясь дома, способен воплотить то, что раньше существовало только в его воображении, – считает Серикболсын Узакбаев.

Говоря об event-индустрии, креативный продюсер Сандугаш Абдиева, работающая в этой сфере более 15 лет, подчеркнула: современные мероприятия – не просто развлечение, а ключевой ресурс продвижения своей культуры:

– Главный капитал креативной индуст­рии – идеи. Не деньги. Хорошее событие способно объединить на одной площадке кино, танцы, музыку. Но главное – четко понимать, кто наш зритель и какой посыл мы ему несем.

Для примера эксперт привела Китай, где при создании крупных культурных проектов делают ставку на собственные легенды, историю и национальных героев. Такой же подход следует развивать и в Казахстане: не копировать зарубежные образы, а современным языком рассказывать о своей культуре.

После пленарной дискуссии участники разошлись по тематическим секциям. Так, в музыкальной секции почти 30-летним опытом делился композитор, аранжировщик и продюсер Ренат Аубакиров. На занятии участники работали непосредственно за инструментом, пробовали новые приемы.

Молодой музыкант Ильяс Амангельды участвует в фестивале третий год подряд и каждый раз узнает что-то новое.

– Мне важно не просто послушать эксперта, а увидеть процесс вживую и попробовать самому. Еще один стимул ежегодно возвращаться на форум – атмо­сфера и общение, – поделился он.

Завершился форум защитой проектов участников, которые представили свои идеи по всем шести направлениям. Авторам лучших инициатив вручили сертификаты по 500 тыс. тенге.