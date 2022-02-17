Главный критерий цивилизованности общества назвал Президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" рассказал, какая самая важная проблема сегодня стоит перед обществом, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Президент подчеркнул, что важнейший для казахстанского общества вопрос – верховенство закона.
Он с сожалением отметил, что есть немало граждан, которые не хотят соблюдать законы.
«Усиливается правовой нигилизм. Наши предки уже давно постигли истину «тәртіпсіз ел болмайды» («без порядка не будет страны»). Моя позиция такова: гармония и мир возможны только тогда, когда в обществе царят закон и порядок», - считает Президент.
По его словам, закон – главный критерий цивилизованности любого общества.
«Только тогда, когда господствует закон, формируется справедливое общество. И мы обязательно должны этого добиться. Это мой главный принцип», - резюмировал Глава государства.