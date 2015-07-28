Главный наказ – держаться вместе

664
Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ
В доме Канатбаевых всегда людно и шумно – дети, внуки, друзья и соседи спешат прикоснуться к теплу семейного очага, основание которого было заложено более полувека назад. Женис Канатбаев и Маржан Даулетова в прошлом году отметили золотую свадьбу и сегодня по праву наслаждаются плодами многолетнего труда, ведь крепкая и дружная семья – результат приложения многих сил.
Насколько применимо к ним словосочетание «настоящий семьянин», настолько же верно называть каждого из них Человеком труда. Женис Канатбаев после 8-го класса пошел учеником слесаря на завод по ремонту машин «Доссормунаймаш». У парнишки было великое желание помогать родителям, поэтому перевелся в вечернюю школу. Завод стал местом встречи, указанным судьбой, – здесь он познакомился с Маржан, своей будущей половиной, которая также после 8-го класса пришла на завод, только ученицей фрезеровщика.
С тех пор ровесники, оба 1944 года рождения, идут рядом, поддерживая и помогая друг другу.
Женис Канатбаев более полувека проработал на нефтяном предприятии «Доссормунаймаш». Победитель конкурсов социалистического труда, трудолюбивый и ответственный работник был отмечен грамотами и медалями, в том числе «Ветеран труда». Также Женис Ержанович удостоен ордена «Құрмет». К слову, на заводе проработали супруги до самой пенсии.
Надежный в работе – надежный семьянин. В этом убедилась его спутница Маржан Даулетова, вместе с которой воспитали шестерых детей – двоих сыновей и четырех дочерей. Трое из них пошли по стопам отца и работают в нефтянке. Старшая дочь, Тамара, работает на железной дороге. У второй дочери, Динары, – семейным бизнес, она держит ресторан, в котором заняты также невестки Канатбаевых. Еще одна дочь, Агила, с 17 лет работает на том самом предприятии, где познакомились родители. Четвертая дочь, Бактыгуль, – в иностранной нефтяной компании. Сыновья Багытжан и Алтынбек трудятся в «Эмбамунайгазе» и НГДУ «Доссормунайгаз» экологом и инженером-механиком соответственно.
– Документы, фотографии на конкурс мы готовили всей семьей, – рассказывает супруга младшего сына, Алтынбека, Канатбаева Нургуль. – Не рассчитывали на победу, думали, просто поучаствуем и очень удивились, когда нас признали лучшими в районе, а затем пригласили в областной центр, где тоже назвали победителями. Конечно же, очень обрадовались такому признанию. Со всех уголков Казахстана звонят родственники и друзья родителей, поздравляют.
По словам Нургуль, эту победу глава семейства заслуживает:
– За 17 лет, что я живу в этом доме, я видела только доброе отношение к окружающим. Уважение к старшим, трудолюбие и целеустремленность – этому учат нас родители. Самое главное требование и то, чему научили отец с матерью своих детей, – держаться вместе.
В выходные, на праздники и во время каникул семья собирается в большом доме Канатбаевых в поселке Доссор, который, кстати, отец семейства построил со своими сыновьями. Женис Канатбаев и Маржан Даулетова помогают с воспитанием внуков и правнучки. Главными принципами – трудолюбием, заботой о младших и уважением к старшим – Канатбаевы руководствуются и сегодня. А первейшим требованием к детям и внукам Женис Ержанович называет сохранение шанырака – символа дома и семейного очага.

Защитим права детей
Как взыскивают долги и алименты
Развивать оборонно-промышленный комплекс
В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азамат»
Вручены ключи
Исторический старт на FIFA Series
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Воспитывать чемпионов
Оставаться человеком
Вековой юбилей у героя
Отцы и дети
Призвание Айгуль Суюнжановой
Когда экокультура снижает тревожность
«Мамочка моя»: шаги к успеху
Архитектура на века
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Успей сказать главное
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Радуют глаз ковры Приаралья
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

