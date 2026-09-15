Главный ориентир – экономический рост

Предваряя презентацию законопроекта «О респуб­ликанском бюджете на 2027–2029 годы», вице-спикер Курултая Дания Еспаева сразу расставила акценты: для нового Курултая это первый бюджетный цикл и один из самых ответственных законодательных процессов. Особо она выделила работу в бюджетных процессах Высшей аудиторской палаты (ВАП).

Бюджет-2027 сверстан прак­тически без запаса проч­ности, констатировала Дания Еспаева: расходы в 30,2 трлн тенге – это ровно 100% предельного уровня, дефицит в 2,3% ВВП – максимально допустимая планка.

Собственные доходы составили 19,9 трлн тенге, или 10% ВВП. ВАП предложила сократить расходы на 396,3 млрд тенге – из-за отсутствия обоснований, расчетов и готовности проектов к финансированию – и одновременно добавить 46 млрд по обоснованным направлениям. Иными словами, значительная часть заявленных трат оказалась, мягко говоря, недоработанной на этапе планирования, констатировала Дания Еспаева. Она обозначила задачу Курултая предельно четко: проверить, что за каждым крупным расходом стоит законное основание, рабочий механизм и измеримый результат.

– Там, где деньги идут впереди проекта, бюджет нужно корректировать до принятия, а не после, когда деньги уже потрачены, а результата нет, – сказала она.

Однако вице-спикер не стала играть в одни ворота и напомнила коллегам-депутатам: требовать от Правительства строгой дисциплины можно, только если сам демонстрируешь такую же культуру законотворчества. Проще говоря, если хочешь предложить поправку с увеличением расходов, будь добр объяснить, откуда возьмутся деньги: за счет новых доходов, урезания других статей или иных изменений параметров бюджета. Иначе это не поправка, а красивое пожелание, которое ничего не стоит написать, но которое кто-то потом должен будет финансировать.

– Нам необходимо ответить на гораздо более важные вопросы: насколько устойчив бюджет, насколько реалистичны запланированные доходы? Видит ли государство результат от средств, выделенных ранее? – обозначила приоритеты Дания Еспаева, добавив, что не стоит превращать работу с Правительством в соревнование по количеству замечаний ради самих замечаний.

С докладами перед депутатами выступили первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Абзал Бейсенбеков.

Итак, бюджет-2027 сохраняет социальные обязательства, поддерживает регионы и экономику, а расходы теперь больше ориентированы на конкретный результат. Цифры на бумаге выглядят солидно: доходы 2027 года – 25,4 трлн тенге; расходы – 30,2 трлн; дефицит – 4,6 трлн тенге (2,3% ВВП), который к 2029 году планируют снизить до 0,4%. На человеческий капитал в 2027 году уйдет 10,5 трлн тенге, то есть больше трети бюджета. Из них 6,9 трлн – на соцобеспечение; 2,5 трлн – на здравоохранение. Регионам ежегодно будут направлены 7,4 трлн тенге на дороги, воду, тепло, газ, школы и больницы. Из Нацфонда на 347 стратегических проектов направят 5 трлн тенге, что должно дать 31 тыс. рабочих мест и 3,7 трлн налогов в бюджет.

Не обошлось на заседании и без вечно актуального вопроса госдолга. В этот раз в контексте его обслуживания, на что уходит тоже немало средств – 3,56 трлн тенге. Первый вице-министр нац­экономики Азамат Амрин сообщил: с 2020 года правительственный долг вырос номинально в 2,1 раза – с 16 до 34 трлн тенге, зато ВВП за то же время вырос в 2,3 раза. Если считать долг относительно ВВП, то показатель даже снизился с 23,6% до 21,8%. Вице-министр также отметил, что около 75% государственного долга приходится на внутренние займы и 25% – на внешний долг. Проценты по внутренним государственным ценным бумагам выплачиваются отечественным банкам, пенсионной системе и другим внутренним инвесторам.

– Соответственно, эти средства не покидают экономику, а перераспределяются внутри нее, – отметил он.

Азамат Амрин добавил, что для снижения долговой нагрузки Правительство намерено прежде всего сокращать дефицит бюджета, чтобы уменьшить потребность в новых заимствованиях. Дефицит планируется снизить с 2,7% ВВП в 2025 году до 2,5% в 2026 году и 2,3% в 2027 году.

Еще одним механизмом является рефинансирование долга и формирование более равномерного долгового календаря. По словам вице-министра, 4% госдолга приходится на кратко­срочные займы, 45% – на среднесрочные и 50% – на долго­срочные.

– Поэтому основная сумма долга на среднесрочном и долгосрочном периоде как раз позволяет нам снижать риски для рефинансирования, в том числе в краткосрочном периоде, – добавил он.

Депутат Наурыз Сайлаубай спросил у вице-министров финансов и транспорта, где посмотреть список тех 272 важных нацпроектов, на которые из Нацфонда направят порядка 2 трлн тенге, причем около половины запланированы на модернизацию транспорта и авиации.

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбеков дал развернутый ответ – все проекты прошли бюджетные процедуры, документы есть, готовы представить на заседаниях комитетов. А вице-министр транспорта Дамир Кожахметов предложил предоставить письменный ответ.

Вице-спикер Курултая Дания Еспаева с такой позицией не согласилась:

– Уважаемые представители гос­органов, сегодня мы пригласили ответственных вице-министров, потому что это проект трехлетнего бюджета, который вы знаете наизусть, надеюсь. Когда мы рассматриваем трехлетний бюджет, говорить, что предоставите ответ письменно, – это неправильно. Вопрос был очень простой! Это касается ваших расходов. Вы должны знать лучше, чем кто-либо, – заявила она.

Не обошлось без вопросов и к соцполитике. Депутат Айжан Скакова обратила внимание, что при индексации пенсий на 8,5% для расчета некоторых пособий предусмотрено сохранение МРП и прожиточного минимума на уровне 2026 года, то есть фактически без индексации. Она спросила, почему применяются два разных размера этих показателей и для каких именно выплат. Вице-министр труда и соцзащиты населения Виктория Шегай объяснила: индексация этой части пособий якобы не влияет на реальное улучшение благосостояния получателей, поэтому решили пересматривать их раз в три года.

Депутат Илья Теренченко поинтересовался, за счет чего в 2027 году ожидается рост поступлений НДС на 86,2%?

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбеков ответил, что рост обеспечивается за счет совокупности факторов – макроэкономики, нового Налогового кодекса со ставкой 16%, улучшения администрирования.

Первый вице-министр нац­экономики Азамат Амрин добавил конкретики: из ожидаемых 9,5 трлн тенге поступлений НДС 575 млрд даст рост ВВП, 40 млрд – улучшение администрирования, 338 млрд – эффект от повышения ставки, а еще 440 млрд принесет рост импорта. Возврат НДС по экспорту при этом должен снизиться на фоне падения цен на нефть и объемов добычи.

Подвела итоги презентации глава Комитета Курултая по финансам и бюджету Ольга Перепечина, напомнив о главном ориентире, заданном Президентом: экономический рост – через развитие инфраструктуры при сохранении баланса республиканского и местных бюджетов.

– Когда ресурсы ограничены, мы не имеем права на неэффективные траты. Распределение бюджета должно быть точечным: только максимальная польза для экономики и граждан, полная открытость и жесткий выбор первостепенных задач. Главное правило на ближайшие месяцы работы над бюджетом: предлагаешь «плюс» – будь готов объяснить, где взять «минус», – сказала она.

Работа над законопроектом будет продолжена в рабочей группе, возглавит которую депутат, опытный финансист Татьяна Савельева.