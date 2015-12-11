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​Главный ориентир в работе

Лаура ТУСУПБЕКОВА

К. Токаев отметил, что экономический рост, успешные реформы и устойчивое развитие станут главными ориентирами нашего комплексного плана.

– В этом контексте Президент определил пять масштабных задач, которые должны быть реализованы в ближайшем будущем, – сказал спикер.

Говоря о необходимости стабилизации финансового сектора и оптимизации бюджетной политики, глава Сената подчеркнул, что общая задача – как можно больше сэкономить бюджетных средств.

– Президент уделил особое внимание осуществлению нового этапа приватизации и дальнейшему стимулированию экономической конкуренции. Казахстан заинтересован в широком привлечении иностранных инвесторов. Для этого нам необходимо создать соответствующую законодательную основу, – отметил председатель Сената.

Улучшение благосостояния народа, совершенствование инвестиционного климата страны – фундаментальные вопросы, которым Елбасы всегда уделяет пристальное внимание, сказал К. Токаев. Конечная цель выдвинутой Главой государства Новой социальной политики – обеспечение высокого качества и оказание адрес­ной социальной помощи, подчерк­нул он.

К. Токаев также обратил внимание сенаторов на актуальность инициативы Президента Н. Назарбаева­ о повышении авторитета рабочих профессий.

– Бесплатное профессионально-техническое образование для всех, без сомнений, обеспечит рынок труда квалифицированной рабочей силой на достаточном уровне, – выразил уверенность спикер Сената.

Завершая выступление, К. Токаев процитировал слова Президента о том, что «сегодняшняя ситуация – это время испытаний наших достижений, время закаливания нашей государственности», и призвал коллег приложить все усилия для выполнения поставленных Главой государства задач.

В ходе заседания сенаторы изб­рали 32 новых судей Верховного суда, чьи кандидатуры были выдвинуты по представлению Главы государства, основанному на рекомендациях Высшего судебного совета.

Палата ратифицировала Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов. Соглашение, подписанное государствами Таможенного союза 15 августа 2014 года в Москве, направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения транспортных средств на единой таможенной территории ТС. Документ регулирует вопросы применения единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспорт­ного средства), паспорта самоходной машины и других видов техники, произведенных на территориях Казахстана, Беларуси и России и подлежащих регистрации в этих государствах. Определены требования к применению электронных паспортов на различные виды транспортных средств.

Рассмотрен и одобрен в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения безопасности при проведении спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий», документ предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, законы «О культуре» и «О физической культуре и спорте». Как отметил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, законопроект предполагает создание местными исполнительными органами организационных комитетов, которые будут координировать дея­тельность организаций, задействованных в проведении массовых мероприятий. На организаторов мероприятий возлагаются обязанности по своевременному информированию местных исполнительных органов о предполагае­мом количестве зрителей, количестве проданных билетов и мест парковок. В целях обеспечения безопасности граждан вводятся запреты и ограничения при посещении физическими лицами массовых мероприятий. В частности, запрещается проносить на стадионы алкогольную продукцию, продукцию в стеклянной и металлической таре, пиротехнические изделия, а также выбрасывать на трибуны и спортивные площадки любые предметы, представляющие угрозу жизни людей, использовать плакаты и эмблемы, направленные на разжигание социальной, расо­вой, нацио­нальной и религиозной вражды. Документом устанавливается административная ответственность за нарушение правил поведения на мероприятиях.

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