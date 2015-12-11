​Главный ориентир в работе

К. Токаев отметил, что экономический рост, успешные реформы и устойчивое развитие станут главными ориентирами нашего комплексного плана.
– В этом контексте Президент определил пять масштабных задач, которые должны быть реализованы в ближайшем будущем, – сказал спикер.
Говоря о необходимости стабилизации финансового сектора и оптимизации бюджетной политики, глава Сената подчеркнул, что общая задача – как можно больше сэкономить бюджетных средств.
– Президент уделил особое внимание осуществлению нового этапа приватизации и дальнейшему стимулированию экономической конкуренции. Казахстан заинтересован в широком привлечении иностранных инвесторов. Для этого нам необходимо создать соответствующую законодательную основу, – отметил председатель Сената.
Улучшение благосостояния народа, совершенствование инвестиционного климата страны – фундаментальные вопросы, которым Елбасы всегда уделяет пристальное внимание, сказал К. Токаев. Конечная цель выдвинутой Главой государства Новой социальной политики – обеспечение высокого качества и оказание адресной социальной помощи, подчеркнул он.
К. Токаев также обратил внимание сенаторов на актуальность инициативы Президента Н. Назарбаева о повышении авторитета рабочих профессий.
– Бесплатное профессионально-техническое образование для всех, без сомнений, обеспечит рынок труда квалифицированной рабочей силой на достаточном уровне, – выразил уверенность спикер Сената.
Завершая выступление, К. Токаев процитировал слова Президента о том, что «сегодняшняя ситуация – это время испытаний наших достижений, время закаливания нашей государственности», и призвал коллег приложить все усилия для выполнения поставленных Главой государства задач.
В ходе заседания сенаторы избрали 32 новых судей Верховного суда, чьи кандидатуры были выдвинуты по представлению Главы государства, основанному на рекомендациях Высшего судебного совета.
Палата ратифицировала Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов. Соглашение, подписанное государствами Таможенного союза 15 августа 2014 года в Москве, направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения транспортных средств на единой таможенной территории ТС. Документ регулирует вопросы применения единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства), паспорта самоходной машины и других видов техники, произведенных на территориях Казахстана, Беларуси и России и подлежащих регистрации в этих государствах. Определены требования к применению электронных паспортов на различные виды транспортных средств.
Рассмотрен и одобрен в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения безопасности при проведении спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий», документ предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, законы «О культуре» и «О физической культуре и спорте». Как отметил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, законопроект предполагает создание местными исполнительными органами организационных комитетов, которые будут координировать деятельность организаций, задействованных в проведении массовых мероприятий. На организаторов мероприятий возлагаются обязанности по своевременному информированию местных исполнительных органов о предполагаемом количестве зрителей, количестве проданных билетов и мест парковок. В целях обеспечения безопасности граждан вводятся запреты и ограничения при посещении физическими лицами массовых мероприятий. В частности, запрещается проносить на стадионы алкогольную продукцию, продукцию в стеклянной и металлической таре, пиротехнические изделия, а также выбрасывать на трибуны и спортивные площадки любые предметы, представляющие угрозу жизни людей, использовать плакаты и эмблемы, направленные на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной вражды. Документом устанавливается административная ответственность за нарушение правил поведения на мероприятиях.