Надо отметить, что такое стратегичес­кое планирование – главный ориентир для любого государства. Успешность развития страны зависит от ряда факторов. Во-первых, от решения задач социального плана, обеспечения занятости населения; во-вторых, от того, насколько динамично будет произведена диверсификация экономических структур; в-третьих, насколько быстро и со знанием дела будут заменены административные ресурсы управления экономикой.

Самое главное для всех участников процесса дальнейшего развития мировой экономики в первой половине XXI века – это достижение конкурентоспособнос­ти. Поэтому для Казахстана важное значение имеет ускоренное и успешное выполнение шагов, обозначенных в экономическом блоке Антикризисного плана действий на 2016–2018 годы. Главная наша цель – модернизация нации, страны, ключевых сфер жизни казахстанского общества, вхождение в число 30 самых развитых государств мира. Глобальность идеи, масштабность замысла и детализация реформ говорят о том, что Казахстан открывает новую страницу своей истории.