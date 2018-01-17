Главный показатель – экспорт

Здесь, в гуще жизни, особенно наглядно видны как достижения в сфере агропромышленного комплекса, так и существующие в отрасли проблемы. Руководители агроформирований, например, чаще всего сетовали на нехватку оборотных средств и малые, по их мнению, размеры субсидирования. Эти вопросы, без сомнения, требуют решения, но не путем механического увеличения. Главным критерием должна быть конкурентоспособность сельхозпродукции, о чем в Послании сказано: «Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции. Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане», который должен стать узнаваемым в мире».

Пока же, надо признать, на экспорт из всей нашей сельхозпродукции хорошо идет только зерно. Да, в последнее время отрасль сделала заметные шаги в сторону глубокой переработки продукции полеводства и животноводства, но особыми успехами мы пока не отличились. Следовательно, вкладывая средства в новые технологии, перерабатывающие предприятия, мы всякий раз должны спрашивать себя: это ли именно то, что позволит нам выдержать жесткую конкуренцию на мировом рынке? И устраивать нас может только положительный ответ, во всех иных случаях следует искать иные пути достижения той же задачи.