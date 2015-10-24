Главный порт во Вселенной Уак МАНБЕТЕЕВ

Фото Бориса БУЗИНА

Казахстан неразрывно связан с покорением и освоением космоса. Без преувеличения можно смело заявить, что космическая эра человечества зародилась на казахстанской земле – ведь именно с космодрома Байконур был запущен первый космический спутник и стартовал первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Полет в космос третьего казахстанского космонавта Айдына Аимбетова стал еще одним подтверждением активно развивающейся космической отрасли Казахстана. Современная пилотируемая космонавтика – это прежде всего новые знания, технический прогресс и будущее человечества. В этом контексте программа космических исследований и экспериментов на борту МКС, выполненных Айдыном Аимбетовым, станет прорывом для решения социально-экономических задач и внедрения наукоемких космических технологий в отрасли экономики Казахстана.



– Высокую оценку полету международного экипажа, в составе которого был Айдын Аимбетов, дал Глава государства Нурсултан Назарбаев, отметив, что полет казахстанского космонавта стал началом нового этапа развития инновацион­ной космической отрасли национальной экономики Казахстана, – говорит заместитель председателя Аэрокосмического комитета РК Меирхан Молдабеков. – Внимание Главы государства накладывает на нас большую ответственность. Мы готовы решать самые сложные задачи. Казахстан сегодня создал основу полноценной космической отрасли. Успешно функционируют космические системы дистанционного зондирования Земли со спутниками KazEOSat-1 и KazEOSat-2, связи и вещания со спутниками KazSat-2 и KazSat-3 с соответствующими наземными центрами управления на территории Казахстана. Отлично работает система высокоточной спутниковой навигации. В Астане идет строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов с опытным производством.



Пятая научная программа, выполненная космонавтом Айдыном Аимбетовым, была полностью разработана силами АО "Национальный центр космических исследований и технологий". Она стала логическим продолжением программ научных экспериментов, реализованных космонавтами Тохтаром Аубакировым и Талгатом Мусабаевым. Эти эксперименты легли в основу создания и развития таких новых направлений, как космическое материаловедение, приборостроение, космическая геофизика и природно-ресурсный мониторинг.

Сегодня сотрудники цент­ра начинают работу по изу­чению исследований, проведенных на МКС Айдыном Аимбетовым.



– Все эксперименты Айдына Аимбетова были проведены успешно. Несколько дней назад мы получили жесткий диск с борта МКС. Наши специалисты приступают к его изучению, – сообщил президент АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Жумабек Жантаев. – В течение последующих двух лет будут проведены обработка экспериментальных результатов с борта МКС, а также наземные испытания и исследования. Проанализировав полученные результаты, мы сможем представить разработки технологий, методик и рекомендаций.



Сам же Айдын Аимбетов, ставший по возвращении на Родину кавалером Золотой звезды и ордена "Отан", а также обладателем званий "Халық Қаһарманы" и "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы", поделился с участниками семинара и журналистами подробнос­тями своего пребывания в космосе.



– Возникали сложности с адаптацией организма к условиям космического полета, но это не должно было стать помехой для выполнения намеченной программы научных экс­периментов, – вспоминает Айдын Аимбетов. – Помню, как мониторинг Аральского и Каспийского морей мне удалось провести только с четвертого раза, поскольку МКС летела со скоростью 7–8 км в секунду, и необходимая точка под станцией очень быстро исчезала из виду. Много усилий уходило на сборку оборудования, так как на Земле его можно зафиксировать, а в космосе из-за невесомости и постоянной вентиляции с этим возникали трудности.



Но самое главное и ценное, о чем поведал космонавт, заключалось не в научных экспериментах, а в человеческом наблюдении.



– Когда в иллюминатор смотришь на Землю, она кажется тебе маленькой и беззащитной. Поверхность нашей планеты испещрена различными рельефами и линиями рек, но вы не увидите никаких границ, разделяющих страны и народы, – делится своими впечатлениями Айдын Аимбетов. – В нашем международном экипаже работали представители пяти государств – каждый со своим менталитетом, но это не мешало нам жить и работать одной дружной семьей. И мне хочется пожелать всем нам, жителям планеты, терпимее относиться друг к другу. Ведь только совместными усилиями мы сможем достичь большого прогресса в освоении ближнего и дальнего космоса.



Еще одним важным событием, легшим в основу научно-практического семинара, стало 65-летие со дня основания Астрофизического института им. В. Фесенкова. Поздравить казахстанских коллег приехали ученые из России, Украины, Китая и Японии. По итогам работы научно-практического семинара был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области астрономии и астрофизики между Национальной астрономической обсерваторией Японии и Национальным центром космических исследований и технологий в лице Астрофизического института им. В. Фесенкова. С казахстанской стороны документ подписал директор института Чингис Омаров, с японской – профессор Казухиро Секигучи. Теперь казахстанские и японские астрономы и астрофизики смогут не только обмениваться опытом, но и проводить совместные научные исследования и эксперименты.



