Главный приз Кубка Евразии по шахматам уезжает в Таджикистан
Ерзат Сергазин
В Алматы прошел престижный шахматный турнир "Кубок Евразии" на призы Президента Казахстана по блиц-шахматам, в котором приняли участие именитые гроссмейстеры из более чем 30 стран мира, передает Kazpravda.kz.
Высокий статус соревнованиям придал не только состав титулованных участников, своим присутствием турнир почтили и почетные гости, в числе которых были глава Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов, многократный чемпион мира Анатолий Карпов, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, аким Алматы Бауыржан Байбек, президент Казахстанской федерации шахмат Галымжан Есенов, а также многие другие известные личности.
В Кубке Евразии приняло участие более 100 шахматистов, которые разыграли призовой фонд в размере $100 тыс.
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что Казахстан служит для многих стран мира примером в деле развития шахмат.
"Вот уже на протяжении многих лет Казахстан играет ключевую роль в массовом развитии и популяризации шахмат не только в своей стране, но и во всем евразийском регионе. Каждый турнир способствует дополнительной популяризации шахмат, так что Кубок Евразии является большим подспорьем для еще более прогрессивного и динамичного развития шахмат.
На сегодня во всем мире играют в шахматы более 600 миллионов человек, перед ФИДЕ стоит задача до 2020 года увеличить количество занимающихся до 1 миллиарда человек. С каждым годом число почитателей древней игры растет, так что в том числе и с помощью подобных турниров, организованных на самом высоком уровне, мы намерены решить поставленные перед собой задачи", – отметил Кирсан Илюмжинов.
В числе участников соревнования значились такие имена как действующая чемпионка мира среди женщин Ифань Хоу (Китай), трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и обладатель Кубка мира Петр Свидлер (оба из России), чемпион Китая Ван Хао, чемпион мира по блицу Ле Куанг Льем (Вьетнам), двукратный чемпион Европы, чемпион мира по быстрым шахматам Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и многие другие.
Несмотря на высокую конкуренцию и громкие имена соперников, победителем дебютного "Кубка Евразии" на призы Президента Казахстана стал Фаррух Амонатов, набравший по итогам турнира 16 очков.
Шахматист из Таджикистана помимо награды высшего достоинства получил главный приз соревнования – денежное вознаграждение в размере $30 тыс. Обладателем серебряной награды стал Ян Непомнящий из России, также набравший 16 баллов. Ему достался приз в размере 20 тысяч американской валюты. Бронзовая медаль "Кубка Евразии" и 14 тысяч у.е. выиграл гроссмейстер из Грузии Баадура Джобава, набравший 15,5 очков.
Лучшим казахстанским шахматистом прошедшего турнира стал Ринат Джумабаев (13,5 очков) – 17 место, из представительниц прекрасного пола самое высокое место из наших шахматисток заняла Гулисхан Нахбаева (11 очков) – 57 место. Казахстанская федерация шахмат наградила обоих наших шахматистов денежными призами в размере $1 000.
Из других казахстанцев, которым удалось расположиться в итоговой табели о рангах "Кубка Евразии" выше 80-го места, отметим следующих шахматистов: Евгений Пак (24 место), Муртас Кажгалеев (25), Евгений Егоров (43), Павел Коцур (44), Петр Костенко (48), Рамазан Жалмаханов (51), Рустам Хуснутдинов (52), Ануар Исмагамбетов (53), Азамат Утегалиев (54), Денис Махнев (55), Гулисхан Нахбаева (57), Жандос Агманов (58), Бахтияр Аскаров (60), Арыстанбек Уразаев (62), Аян Ахметов (68), Жансая Абдумалик (72), Дастан Турар (73), Айтказы Баймурзин (74), Марат Примбетов (75), Казбек Примбетов (78), Жанна Карабаева (80).
"Данный турнир стал знаковым событием не только в спортивной жизни Казахстана, но и в мировых шахматах. "Кубок Евразии" на призы Главы нашего государства собрал сильный состав участников. Отечественные шахматисты имели возможность противостоять признанным лидерам и почерпнуть для себя немало полезного. Надо отдать должное Казахстанской федерации шахмат и научно-образовательному фонду имени академика Шахмардана Есенова, которые предпринимают максимальные меры для всестороннего развития этой интеллектуальной игры по всей республике", – говорит директор столичной шахматной школы имени Хакима Омарова Айсулу Сериккызы.
Как сообщила пресс-служба Казахстанской федерации шахмат, автором главного приза турнира "Кубка Евразии", изготовленного из лазурита и золота, является заслуженный деятель Казахстана, член Союза художников и Академии художеств Казахстана, кавалер ордена "Курмет" Крым Алтынбеков.