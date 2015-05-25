Главный приз в Каннах получил фильм Жака Одияра "Дипан" В мире

Жак Одияр Фото: Isabelle Vautier/Fdc/Zumapress.com/Global Look Press

"Золотую пальмовую ветвь" 68-го Каннского кинофестиваля получил фильм французского режиссера Жака Одияра "Дипан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". Фильм, снятый в жанре социальной драмы, рассказывает о судьбе беженца из Шри-Ланки, оказавшегося в парижском пригороде.



Лучшим режиссером признан Хоу Сяо Сянь, снявший фильм "Ассасин" ("Убийца") о девушке из средневекового Китая, обученной "искусству" убивать. В номинации "Лучший сценарий" отмечен фильм "Хроник".



Приз за лучшую женскую роль разделили Руни Мара (за одну из главных ролей в картине Тодда Хейнса "Кэрол") и Эмманюэль Берко (за главную роль в фильме Майвенн Ле Беско "Мой король"). В номинации "Лучшая мужская роль" награды удостоен Венсан Линдон за главную роль в фильме "Закон рынка" Стефана Бризе.



Лучшим короткометражным фильмом признана ливанско-катарская лента "Волны". "Почетной пальмовой ветви" удостоена Аньес Варда.



Гран-при фестиваля получил фильм "Сын Саула", приз жюри – фильм "Лобстер".

