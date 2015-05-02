Главный приз – встреча с «Баварией»

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Перед первым матчем со спортивными журналистами встретились и пообщались основатель благотворительного фонда «Бауыр­жан» Жулдыз Омарбекова, директор Алматинского филиала АО «Цеснабанк» Жандос Махашов, директор представительства ФФК в Алматы Виктор Катков, тренер детской команды «Барыс» Ерик Сарсенбаев и вратарь профессионального футбольного клуба «Кайрат» Сергей Ткачук.
Турнир на самом деле неповторимый. Вслед за самым большим городом страны отборочные футбольные соревнования пройдут и в других регионах Казахстана. А в середине июня 8 сильнейших ­команд соберутся в Алматы и выявят победителя III чемпионата среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А теперь о действительно уникальном призе: чемпион получит путевку в немецкий город Мюнхен, где на базе знаменитой «Баварии» наши ребята встретятся с игроками этого легендарного клуба!
А еще журналисты узнали, что социальная акция «Навстречу мечте» будет только расширяться. В следующем году к футболистам из детских домов присоединятся их сверстники из школ-интернатов для детей из малообеспеченных семей. Не будут забыты и девочки: они тоже примут участие в республиканских детдомовских соревнованиях, но только не по футболу, а по волейболу.
Но самой приятной новостью из тех, что сообщила нам Жулдыз Омарбекова, была такая. В 2013 году в республиканском футбольном турнире среди команд детских домов участвовали 25 команд, в 2014-м – 22, а в нынешнем – 19. Потому что в нашем социально ориентированном государстве, заботящемся о подрас­тающем поколении, детских домов год от года становится все меньше...

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