Свежий выпуск Главный ресурс «Нур Отана» Владимир ОСИПОВ

В рамках поездки состоялся партийный актив. Председатель областного филиала партии, аким области Алик Айдарбаев проинформировал о ходе реализации прог­раммы «Нұрлы жол – путь в будущее» и Плана нации «100 конкретных шагов». Отмечалось, что область на 80% выполнила предвыборную платформу партии.

В ходе мероприятия А. Мырзахметов отметил, что для успешной реализации задач, поставленных Главой государства, необходимо активизировать работу регионов, усилить работу депутатских фракций партии в маслихатах. Речь также шла о работе общественных прием­ных. Важно, чтобы площадки для обратной связи с населением действовали эффективно.

– В этой связи партией будет проведен подробный анализ всех поступающих обращений, введен механизм эффективного реагирования. Они будут детально проанализированы – по какой причине поступили, в компетенции какого органа находятся, каковы конкретные пути решения, – отметил первый заместитель Председателя партии.

Отмечалось также, что в случае волокиты будет рассматриваться вопрос о принятии мер к руководителям соответствующих госорганов.

После заседания актива Аскар Мырзах­метов встретился с членами первичной партийной организации «МАЭК-Казатомпром». Следует отметить, что из 162 зарегистрированных ППО в регионе, объединяющих в своих рядах порядка 27 тыс. нуротановцев, данная «первичка» является лучшей. В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации взаимодействия первичек с Центральным аппаратом. Кроме того, обсуждались новые тенденции в экономической политике страны, а также поручение Президента о необходимости исполнения всех социальных обязательств перед гражданами.

Напомним, что ранее Аскар Мырзахметов побывал с рабочей поездкой в Атырауской области, где встретился с активистами партии, поставил конкретные задачи перед руководством областного филиала.

В рамках пребывания в области он также посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод, который в нынешнем году празднует 70-летие. Поздравив с этой знаменательной датой всех участников встречи, А. Мырзахметов отметил особую роль первичных партийных организаций в работе партии. 5 700 ППО по республике – это главный ресурс «Нур Отана» и основной источник взаимодействия с населением.



