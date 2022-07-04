Главный санврач Алматы подписал карантинное постановление

Глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал новое постановление, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно постановлению № 6 от 4 июля "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Алматы", рекомендовано ввести масочный режим в закрытых помещениях с массовым скоплением населения (ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, вокзалы, мероприятия со зрителями, конференции), при поездках в общественном транспорте, метро, международных пассажирских перевозках, за исключением детей в возрасте до 5 лет, и во время приёма пищи.

Также рекомендовано перевести на удаленный режим работы контактных лиц, беременных, тех, кому нельзя прививаться, и вести медицинское наблюдение за ними.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 7 июля.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июля, город Алматы перешел в "желтую" зону по коронавирусу.