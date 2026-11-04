Главный «шахтер» на сельской ниве

Имя собственное
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Посвятив всю свою сознательную жизнь труду на земле, этот человек удостоился высочайшей награды из рук Главы государства.

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При въезде в село Шахтерское Нуринского района гостей встречает строй ухоженных молодых сосен, которые высажены были не так давно и стали частью большой работы по благоустройству населенного пункта. По другую от посадок сторону улицы смотрят на мир своими окнами аккуратные домики сельчан.

Ну а центр поселка представляет собой комплекс фешенебельных с виду социальных объектов. В их числе – Дом культуры, Дворец торжеств, два крупных современных спортивных комп­лекса, крытый хоккейный корт, футбольное поле, фонтан... Все эти постройки ничем не уступают городским, поэтому шахтерцам могут позавидовать жители многих других сел.

За всеми этими радующими глаз картинами стоит бессменный руководитель одноименного ТОО «Шахтерское», известный аграрий республики, удостоенный высочайшего для любого труженика нашей страны звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Георгий Прокоп.

Он пришел в хозяйство в далеком 1986 году директором совхоза, а нынче провел здесь свою 41-ю посевную и такую же по счету уборочную. На время его правления пришлись самые сложные годы перемен на селе и в респуб­лике в целом.

В беседе со мной Георгий Георгиевич рассказал, что ему довелось девять раз проходить выборы на должность первого руководителя хозяйства. Столько же раз люди оказывали ему доверие, хотя выборы были альтернативными. Не забыть сложный этап приватизации хозяйства, трудного, подчас мучительного поиска решений, которые могли вывести на устойчивый путь развития.

При этом глава хозяйства оставался верен своим главным жизненным принципам, в основе которых – забота о человеке.
Поэтому решил начинать с соз­дания достойных, комфортных условий работы для простых механизаторов, животноводов, да и всех членов коллектива. Процесс этот, конечно, не был скорым и занял годы и десятилетия. Важным условием для достижения цели стало обновление полевой техники. В хозяйстве настало время, когда на смену старым ее образцам пришли новые тракторы, комбайны от лучших мировых производителей. Эти уборочные агрегаты напичканы электроникой, имеют спутниковые системы навигации, да еще снабжены искусственным интеллектом… Конечно, с этими высокотехнологичными «новичками» на полях по уровню комфорта не могли сравниться старые громоздкие и жаркие комбайны, в особеннос­ти советского образца... 
Все принимаемые меры здесь направлены на повышение производительности труда. Без этого нельзя говорить о развитии хозяйства в целом.

– Работник, который с утра до вечера трудится в поле, на ферме, должен быть уверен в том, что комфортные условия обеспечены и для его семьи, – делится мыслями­ Георгий Прокоп. – Чтобы дети имели возможность гармонично развиваться – заниматься спортом, художественной самодеятельностью и другим полезным делом. Чтобы нашим домохозяйкам было где погулять­ с малыми детьми и куда сходить. Чтобы людям в этом селе было радостно и приятно жить. Поэ­тому наше хозяйство делает инвестиции в социальную сферу Шахтерского. Почти вся его основная социальная инфраструктура содержится за наш счет. Эту политику мы будем проводить и впредь.

В ходе интервью журналистам в рамках пресс-тура, организованного Министерством сельского­ хозяйства, руководитель товарищества рассказал об экономике ТОО «Шахтерское». Оно имеет статус семеноводческого и обеспечивает фермеров регио­на элитными семенами зерновых культур. Удержать высокую планку качества непросто, и для этого необходимо самое передовое оборудование. В ТОО «Шахтерское» смогли его закупить. По словам генерального директора, приобретение обошлось в 1,2 млн евро.

Эта машина способна проводить весь цикл операций, в ходе которых семена доводятся до нужной кондиции. Конечным этапом обработки становятся протравка необходимыми препаратами и затаривание семян в мешки. Таким образом, они предоставляются фермерским хозяйствам полностью готовыми к засыпке в бункеры посевных комплексов и закладыванию в почву.

В этом году предприятие строит уже второе по счету картофелехранилище. Уже десять лет ТОО является одним из крупнейших в регионе производителей второго хлеба. Нынче под него отвели 750 га, а уже в следующий сезон эта площадь расширится до тысячи гектаров. Кроме того, здесь серьезно занялись подсолнечником, кукурузой, рапсом и сафлором. Последний идет на экспорт.

В 2024 году товарищество вложило в развитие своей экономики 4,5 млрд тенге. В 2025-м – 6,43 млрд. На 1 октября 2026-го этот показатель составил 6,68 млрд. До конца года он должен возрасти. Тем не менее благополучные цифры и реальные достижения хозяйства не дают почивать на лаврах, а заставляют строить новые планы.

Руководитель поделился своей мечтой, и она связана с сохранением и повышением плодородия земли – основного богатства хозяйства. По мнению Георгия Георгиевича­, пришло время, когда нужно иметь информацию о «здоровье» не только каждого гектара, но и каждого квадратного метра земли. Для этого проводить соответствующие анализы и получать полную картину состояния почвы с указанием вида минерального удобрения, его пропорций, которые следует внести, чтобы вернуть и повысить плодородие.

– Мы можем дать земле все нужные ей компоненты для оздоровления. Современная техника, которая есть у нас на вооружении, способна выдавать нужные объемы удобрений для каждого клочка земли. Но, к сожалению, не имеем пока соответствующих анализов. Создание подобной лаборатории стоит больших средств, выделить которые мы пока не можем, – признается руководитель.

Наша встреча с Героем Труда пришлась на осенние дни, когда в полях завершалась уборочная страда. Нынешний полевой сезон выдался небывало трудным. По словам Георгия Прокопа, он за свои долгие годы работы на земле впервые столкнулся с такой жесткой засухой, когда в течение месяцев не выпадало ни капли дож­дя. Тем не менее в хозяйстве не остались без урожая, и его следует считать неплохим на фоне погодных условий минувшего лета.

...На следующий год здесь строят большие планы, которые призваны поднять экономику Шахтерского на новый уровень, прибавить его труженикам и их семьям оптимизма и веры в будущее. Главный «шахтер» предприятия готов, как и преж­де, работать для достижения поставленных целей беззаветно, не считаясь со временем. По-другому не может – мандат доверия земляков обязывает. 

#хозяйство #агросектор

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