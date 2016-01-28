​Главный телецентр Казахстана

– В прошлом году столичному медиацентру исполнилось три года. Что сделано за это время?

– Давайте вспомним, что в 2012-м, когда государство соз­дало «Қазмeдиа oрталығы» – это был мощный прорыв. Впервые в Казахстане появилась единая технологическая, инженерная площадка коллективного пользования для всех национальных средств массовой информации. Чтобы было понятно обычному зрителю, расскажу, что этому предшествовало. Исторически все телеканалы работали автономно, каждый создавал, поддерживал и, самое главное, развивал свою производственную базу, содержал серьезный штат техперсонала, свое оборудование для производства и выхода в эфир. Все это требовало приличных финансовых вложений, причем для каждого из телеканалов.

Поэтому идея национального телерадиокомплекса, в котором технологическую часть брал бы на себя единый сервисный оператор, в нашем случае в лице Казмедиа­центра, не нова и абсолютно оправданна с точки зрения получения синергетического эффекта. Каналы занимаются свойственной им деятельностью, созданием контента, а всеми остальными общими для всех техническими и технологическими вещами занимаемся мы. Телеканалы больше не озабочены технологическими хлопотами. КМО должен обеспечить студии, оборудование, персонал и так далее, вплоть до подачи сигнала в эфир, причем на должном качественном уровне.

И первейшая задача комплекса – обеспечение бесперебойного и качественного технического сопровождения наших партнеров: АO «Агeнтствo «Хабар» (каналы «Хабар»,«24 KZ», KazakhTV), РТРК «Казахстан» (каналы «Казахстан», «Балапан», KazSport, Казахскoe радиo, радиo «Шалкар» и «Астана»), Пeрвый Канал «Eвразия», ТРК «МИР». Очень важным и приоритетным направлением нашей деятельности является техническое обеспечение работы Службы центральных коммуникаций, играющей ведущую роль в проведении информационной политики государства.

Сегодня мы находимся на том этапе, когда уже необходимо начинать процесс модернизации технологического комплекса. На момент создания Казмедиацентр отвечал последнему слову техники. Но эта отрасль развивается стремительно, нам нужно все время быть «в теме» и не допускать технологического отставания. Это очень и очень непростая, в первую очередь с точки зрения финансов, задача. А теперь представьте, если бы каждому каналу пришлось заниматься этим отдельно?

– Вы пришли в «Қазмeдиа oрталығы» полгода назад. Какие задачи пришлось решать в первую очередь?

– Как и в любой компании, у КМО существуют объективные и субъективные проблемы. Все они в конечном итоге сказываются на качественной стороне нашей работы. Приоритетны для нас вопросы качественного производства и подачи сигнала. Часть проблем уже решена, остальные находятся в стадии решения ввиду необходимости финансовых вложений. Главное, что все это решаемо, нужно лишь время. Из важных и уже решенных проблем хотелось бы выделить обеспечение стопроцентного резервирования оптических каналов связи для передачи телевизионного сигнала до Казтелерадио, что дает абсолютную надежность и страхует нас от возможных перерывов в вещании.

КМО, как объект стратегического значения, требует повышенного внимания в вопросах безопасности. Нами совместно с партнерами и УСГО выработана Концепция комплексной безопасности объекта для разных категорий нештатных ситуаций, разработаны регламенты, на периодической основе проводятся учения ЧС. Понятие безопасности сегодня значительно шире – от пожарной до информационной. Это важно всегда учитывать.

Проводится работа по совершенствованию системы корпоративного управления компанией, внедряется процессный подход, введен электронный документооборот. В мае планируется сертификация системы менедж­мента качества на соответствие требованиям ISO 9001. Мы провели анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности: максимально оптимизировали свои расходы, «подтянули» доходы – одним словом, провели комплекс антикризисных мероп­риятий. В итоге вместо ожидаемого большого убытка мы впервые за эти годы выходим на уровень текущей безубыточности. И даже в небольшой плюс. Для топ-менеджмента компании это серьезный результат за столь короткий промежуток времени.

– Мирболат Хайратович, какие конкретные шаги развития разработал «Қазмeдиа oрталығы» на 2016-й и последующие годы?

– Уверен, что в 2016 году мы полностью перестроим идеологию работы телерадиокомплекса и раскроем колоссальные возможности Казмедиацентра. Сейчас этот потенциал используется даже не наполовину, и в этом году мы настроены громко заявить о себе. Объективно: мы молодая компания, но время на становление вышло, и пришла пора зрелости. Мы готовы стать современной корпорацией с четким слаженным производством и высокопрофессиональным и компетентным персоналом. Перед нами стоят задачи более качественного предоставления медийных и технологических услуг, улучшения финансовых показателей.

Что же касается профильной медийной составляющей, которая принесет нам коммерческий успех, так это наши планы стать центром притяжения – катализатором медиаотрасли, так называе­мым Домом творчества, где под одной крышей будут жить и творить продюсерские центры, творческие объединения, журналисты, медиаменеджеры – в общем, цвет нашей отрасли. Это задача, поставленная перед нами акционерами: Администрацией Президента, Правительством в лице Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию, которые в то же время предоставляют нам всяческую поддержку от лица государства.

– Из уст коллег слышали, что к современным технологиям Казмедиа не просто привыкнуть. Там целый процесс передачи информации. И основной костяк Медиацентра – технический персонал. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей деятельности.

– Технологический процесс включает в себя много фаз: ТЖК, инжестирование, монтаж, создание материала и подача его в эфир (прямого или в записи) – и все это осуществляется Казмедиацентром. Мы подаем сформированный сигнал со всех каналов до Казтелерадио, который через кабельных и прочих операторов доводит до конечного потребителя – обычного зрителя. Это позволяет каналам не держать огромный штат технического персонала. Только представьте, как это значительно оптимизирует их расходы и дает им возможность сосредоточиться только на творчестве. У того же Первого канала в России всего 4 сотрудника из технического персонала. 4 человека на такой гигант! За все остальное отвечают интеграторы, работающие в «Останкино».

Мы, по сути, казахстанское «Останкино». У нас свыше 400 человек, занимающихся технической работой: операторы, инженеры, осветители, студийщики и многие другие. Сейчас, кстати, у нас идет тесное сотрудничество и обмен опытом с россиянами. Подписано соответствующее соглашение с «Останкино», в рамках которого к нам приезжает из Москвы делегация. Она должна провести анализ и дать рекомендации, как сделать нашу работу еще эффективнее. Мы в свою очередь отправляем своих специалистов в «Останкино» для обмена опытом. Наши сотрудники регулярно проходят обучение за рубежом. Повышение квалификации – вещь необходимая. Как я говорил, наша отрасль настолько быстро меняется, что требуется постоянно чему-то учиться.

– В республике действует свыше 2 970 зарегистрированных СМИ, из которых более 200 являются электронными. Большинство из них находятся в столице, Алматы и областных центрах. Следует отметить, что из Медиацентра вещают нацио­нальные телерадиохолдинги страны. Планируется ли прив­лечение других каналов или радиостанций?

– Национальные каналы – это наши якорные партнеры. Но для того, чтобы поддерживать все в должном состоянии, а это не только инженерные сети и оборудование, но и площадь в 70 тысяч квадратных метров, нужны средства. Государство нам поручило вести коммерческую деятельность, поэтому сейчас мы активно привлекаем и другие профильные компании. Мы можем предложить множество услуг: это и 14 уникальных аппаратно-студийных комплексов разного функционального назначения и разной площади, концертный зал на тысячу мест, где можно проводить мероприятия, 2 Sky-студии, откуда можно снимать панорамные виды города, зоны ball-румов, выставочные холлы, звукозаписывающие студии, виртуальные студии, ну и 5 больших внешних экранoв медиафасада, где вы можете видеть рекламу, фрагменты эфира, поздравления и даже показ футбольного матча. Там, например, в прошлом году мы впервые, при поддержке столичного акимата, проводили показы прямого эфира матчей ФК «Астана» в Лиге чемпионов. Также впервые в Казахстане шли прямые трансляции футбольных матчей Астаны внутри киноконцертного комплекса. Это было грандиозное зрелище, свидетелями которого стали жители и гости столицы.

– Кто уже стал вашим клиен­том из числа коммерческих компаний?

– В январе у нас появляется еще один стратегический партнер – НПП «Атамекен», планирующий на нашей базе организовать интернет-вещание для предпринимательской среды. Мы выделяем студию, офисные помещения, оборудование, персонал. Идея собственного СМИ у НПП «Атамекен» появилась еще в прошлом году и, проанализировав все предложения рынка, выбрали нас, как организацию, которая может предоставить техническое обслуживание под ключ, чему мы только рады.

Мы включились в сотрудничест­во с ЭКСПО-2017 и концеп­туально уже рассматриваемся как ресурсный партнер в продвижении и освещении этого события.

За последний год нашими парт­нерами стали такие продюсерские центры, как команды Нурлана Коян­баева, Серика Акишева, Ануа­ра Нурпеисова и других. Ведутся переговоры и приглашаются к сот­рудничеству все – мы объявили политику открытости. Раньше вокруг Медиацентра был ореол какой-то неприступности – мы боремся с таким стереотипом. Сейчас стараем­ся донести информацию о себе до наших потенциальных клиентов из медиасреды, проводя гибкую тарифную политику, призывая их к сотрудничеству. И это касается не только Астаны и республики, но и соседних государств. Так, например, россияне, ознакомившись с техническими возможностями Казмедиацентра, весьма сдержанно отметили, что «сотрудничество с КМО представляется достаточно перспективным...»

Мы открыты и для печатных СМИ. Другое дело, что у них типографии располагаются в других местах, и им не очень выгодно находиться у нас. Кроме того, мы бы хотели, чтобы наши клиенты не просто арендовали офисы, но и пользовались нашими техническими возможностями: студиями, монтажными и прочим.

– Что еще ваша компания предпринимает для привлeчeния пoтeнциальных клиeнтoв?

– Закончилось время «супермаркетов», когда можно было выставить витрину, сидеть и ждать. Теперь время выходить, искать клиентов и, как говорится, носить их на руках, особенно корпоративных. Особенность нашего бизнеса в том, что мы практически по именам знаем всех наших потенциальных клиентов, поэтому наша главная задача – создать привлекательные условия и собрать всю медиаобщественность страны под одной крышей. Тогда мы все выживем, тогда мы будем развиваться в ногу со временем, тогда мы будем конкурентны и успешны!