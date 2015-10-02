Спорт
Главный тренер "Галатасарая" может покинуть свой пост из-за ничьи с "Астаной"
Главный тренер "Галатасарая" Хамза Хамзаоглу находится под угрозой увольнения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации издания Fanatik, сегодня, 2 октября, у Хамзаоглу был разговор с президентом клуба Дурсуном Озбеком. Сообщается, что тренер предоставил руководству план по выходу из кризиса.

Издание Radikal.com пишет, что сегодня "Галатасарай" проводил тренировку, на которой Хамзаоглу не было.

45-летний Хамзаоглу, который возглавил команду в декабре прошлого года, может лишиться своего поста из-за неудачного старта в чемпионате Турции и Лиге чемпионов, где в последнем матче его команда в гостях сыграла вничью с "Астаной" (2:2).

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