Спорт
Главный тренер сборной Казахстана назвал состав команды на УТС
Эльмира Киргеева

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Юрий Красножан назвал расширенный состав команды на учебно-тренировочный сбор в Талгаре, который пройдет с 5 по 13 августа следующего года, сообщает Федерация футбола Казахстана.

Так, вратарями сборной станут Андрей Сидельников ("Актобе"), Александр Мокин ("Шахтер"), Александр Петухов ("Тобол"), Владимир Плотников  ("Жетысу"), Станислав Павлов ("Актобе").

Защитники: Ермек Куантаев ("Кайрат"), Дмитрий Мирошниченко ("Актобе"), Марат Бутуев ("Атырау"), Ренат Абдулин ("Атырау"), Сергей Малый  ("Шахтер"), Юрий Логвиненко ("Актобе"), Алексей Мулдаров ("Актобе"), Марк Гурман ("Кайрат"), Виктор Дмитренко ("Астана"), Евгений Постников ("Астана"), Кирилл Пасичник ("Окжетпес"), Илья Воротников ("Тараз"), Дмитрий Шомко ("Астана"), Александр Киров ("Шахтер"), Гафуржан Суюмбаев ("Ордабасы").

Также опубликовали состав полузащитников. Ими стали Анатолий Богданов ("Тобол"), Валерий Коробкин ("Актобе"), Асхат Тагыберген ("Актобе"), Альмир Мухутдинов ("Иртыш"), Евгений Коструб ("Атырау"), Бауржан Джолчиев ("Астана"), Станислав Лунин ("Кайрат"), Аслан Дарабаев ("Кайрат"), Эдуард Сергиенко ("Тараз"), Толебек Мардан ("Ордабасы"), Бауыржан Исламхан ("Кайрат"), Улан Конысбаев ("Шахтер"), Азат Нургалиев ("Ордабасы"), Андрей Финонченко ("Шахтер"), Жакып Кожамберды ("Тараз"), Рахимжан Розыбакиев ("Кайсар"), Абзал Бейсебеков ("Астана"). 

В роли нападающих названы Алексей Щеткин  ("Тараз"), Танат Нусербаев ("Астана"), Роман Муртазаев ("Шахтер"), Дауренбек Тажимбетов ("Ордабасы").

12 августа сборная проведет товарищеский матч в Алматы в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2016 года.

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