Главный урок для долгой жизни

В «Саламатты мектеп», так называется документ, ключевой акцент смещен с проведения разовых профилактических акций на создание постоянной и безопасной внутри­школьной среды. Здоровье ребенка теперь интегрируется непосредственно в повседневный учебный процесс. Об этом и не только говорили участники прошедшего в Астане первого республиканского форума «Саламатты мектеп: модель межведомственного взаимодействия для формирования здоровой образовательной среды».

У всего начало – детство

Еще в 2022 году на торжественной церемонии вручения государственных наг­рад и премий Президент Касым-Жомарт

Токаев озвучил два фундаментальных тезиса, определяющих вектор развития страны. Во-первых, он подчеркнул, что «люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса». Во-вторых, Глава государства указал на стратегическую задачу: «Мы должны перезагрузить всю сис­тему ценностей и сформировать новое качество нации». Поскольку формирование этого «нового качества» и забота о главном богатстве страны начинаются с подрастаю­щего поколения – с его здоровья и благополучия, то реализацию масштабного проекта «Саламатты мектеп», можно по праву назвать очередным важным шагом на этом пути. На сегодняшний день инициатива уже демонстрирует внушительный масштаб: проект охватывает более 5 700 общеобразовательных школ.

– За последние годы Казахстан существенно усилил педиатрическую службу, профилактическую направленность здравоохранения и раннюю диагностику. В первом полугодии 2026-го профилактическими медицинскими осмотрами охвачено свыше 3,5 миллиона детей. Заболевания выявлены у более чем 300 тысяч из них и порядка 120 тысяч детей взяты на динамическое наблюдение. Среди распространенных проб­лем остаются кариес, анемия и нарушения зрения. Одновременно мы сталкиваемся с рис­ками, которые формируются задолго до обращения к врачу. Несбалансированное питание, недостаток движения, нарушение сна, эмоциональное неблагополучие и коммерческое продвижение нездоровой продукции влияют на ежедневное поведение детей. Для решения этих проблем нужны согласованные действия за пределами медицинского кабинета, – сказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

По данным мультииндикаторного клас­терного обследования 2024 года, проведенного Бюро национальной статистики совместно с ЮНИСЕФ, избыточная масса тела установлена у порядка 23,5% детей в возрасте от 5 до 9 лет. Это почти каждый четвертый ребенок в данной возрастной группе. Значительный масштаб проблем показали и исследования 2015–2016 годов. Избыточную массу тела, включая ожирение, имели 19% учащихся 3–4-х классов. Эти результаты относятся к разным периодам и возрастным группам, однако оба исследования подтверждают необходимость профилактики с первых лет обучения.

Ожирение в детстве связано с повышенным риском сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем. Оно требует медицинского сопровождения и поддержки семьи. Обвинения ребенка, насмешки или пуб­личное осуждение его веса усугубляют проблему и недопустимы в школьной среде. По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году среди детей и подростков до 18 лет зарегистрировано более 1 100 случаев сахарного диабета второго типа. 237 из них выявлены впервые, что подтверждает: профилактика метаболических нарушений необходима уже в детском возрасте. Она должна включать доступное сбалансированное питание, регулярную физическую активность и своевременную медицинскую оценку факторов риска.

– Отдельного внимания заслуживает стоматологическое здоровье. В первом полугодии этого года при профилактических осмотрах выявлено более 80 тысяч случаев кариеса у детей. Частое потребление свободных сахаров – один из основных факторов его развития. Эти данные показывают, почему стоматологическая профилактика должна объединять гигие­ну полости рта, сокращение потребления сладких напитков и своевременную помощь. Лечение последствий должно сопровождаться устранением факторов риска. Здоровье и благополучие ребенка также зависят от отношения со сверстниками и взрослыми. Кибертравля, страх обратиться за помощью, перегрузка и недостаток сна требуют внимания школы. Ребенок должен понимать, к кому он может обратиться, и быть уверен, что его выслушают, – добавил Тимур Султангазиев.

Давление маркетинга

Как было отмечено на форуме, серьезную сложность представляет также тот факт, что рекомендации о здоровом питании конкурируют с постоянным коммерческим воздействием. Ребенок получает информацию о пользе воды, овощей и полноценного питания, а затем видит рекламу сладких напитков, яркую упаковку, подарки за покупки и предложения в социальных сетях. Поэтому защита здоровья детей требует внимания ко всем каналам коммерчес­кого продвижения.

Представителями Министерства здравоохранения совместно с коллегами из других государственных органов прорабатывается вопрос о необходимости ограничения маркетинга пищевой продукции с высоким содержанием соли, сахара, насыщенных и трансжирных кислот, а также ограничения продажи такой продукции вблизи организаций образования. Важно сказать, что с 1 сентября прошлого года действуют обновленные стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.

– Как вам известно, на сегодняшний день бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся начальных классов нашей страны. На эти цели государством выделяется существенное финансирование. Сам процесс предоставления питания полностью интегрирован с системой социального кошелька, что позволяет в цифровом формате и в режиме реаль­ного времени фиксировать факт, дату и время получения обеда каждым ребенком. Кроме того, сейчас в школах действует обновленный стандарт питания. В рационе учащихся была значительно увеличена доля свежих овощей и фруктов, существенно снижено содержание соли, сахара и жиров, а также полностью исключены продукты с ненатуральными добавками. При этом важно понимать, что задача инициативы «Саламатты мектеп» гораздо шире простого предоставления еды. Наша цель – сформировать у подрастающего поколения устойчивую культуру здорового питания и обеспечить непрерывный, жесткий контроль качества и безопасности на всех этапах, – отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения

Насымжан Оспанова.

Отдельным блоком встречи стояла тема психологической поддержки школьников. Как отметили эксперты, задача школы сегодня не только дать ребенку качественное образование, но и создать условия, в которых он сможет расти здоровым, активным, психологически защищенным. По озвученной информации, сегодня в организациях образования работают более 8 тыс. педагогов-психологов, оказывающих поддержку детям и родителям.

Во всех регионах страны действуют центры психологической поддержки. Только за 2025 год их специалисты провели более 48 тыс. психологических консультаций с учащимися и их законными представителями. Кроме того, действует сеть из 85 молодежных центров здоровья, оказывающих профилактическую, психологическую и консультативную помощь. Все это позволяет формировать принципиальный переход от реагирования на уже возникшую проблему к ее раннему выявлению, профилактике и своевременному сопровождению ребенка.

По итогам форума была принята итоговая резолюция.