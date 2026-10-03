Главный урок

Зура Жусупбаева 28 лет преподает русский язык и литературу в сельской школе Павлодарской области, у нее шестеро детей, трое из которых пришли из дома ребенка. И чем дольше я ее слушала, тем яснее понимала: класс и семья для нее – один и тот же урок. Просто в школе он длится сорок минут, а дома – не заканчивается никогда...

Спросите Зуру Сапаровну, какие качества важнее всего для учителя, и она ответит без раздумий: честность, человечность и профессионализм.

– Дети чувствуют фальшь. Им нужна опора, – поясняет она.

Думается, что эти слова она относит не только к школе. Такую программу воспитания женщина применяет и дома. Честный взрослый рядом, готовность учиться, внимание к тому, какой ребенок перед тобой. Класс и семья в ее жизни устроены по одним законам.

Зура Жусупбаева родилась в Экибастузе, училась в Павлодаре и на филологический факультет поступила, как сама признается, из любви к чтению. Читала запоем: классику, детективы, «Жизнь замечательных людей»... Тогда ей казалось, что всем на свете непременно нужно рассказать, как прекрасна литература.

Но настоящая мечта была другой. Она хотела работать в детском доме. Сочинение об этом, написанное на первом курсе, хранится у нее до сих пор. Филфак виделся самым коротким путем в педагогику. Все четыре студенческих года девушка волонтерила в детском доме: помогала с уроками, дежурила, ездила с ребятами в лагеря, купала малышей, успокаивала, рассказывала сказки.

В 1998 году выпускница-филолог сама напросилась в Каражар Баянаульского района. Причина, как она шутит, самая веская – горы. Хотелось жить в красивом месте. Полгода проработала в Каражарской школе, а потом уехала домой: зимы в ауле оказались суровыми. Но за эти полгода успело случиться главное. Молодая городская учительница, которую каражарцы в шутку называли «королевой красоты и Героем Советского Союза в одном флаконе», познакомилась с Есеном. Через две недели после ее отъезда он приехал к ней в город. Летом 2000 года они поженились, и Зура вернулась в аул уже невесткой.

Она была уверена, что молодая семья рано или поздно уедет в город, как тогда делали все. Но Есен любит Каражар. А Зура любит Есена.

– Можно было топнуть ножкой. Но я понимала: Есен в городе не будет счастлив. А мне не хотелось делать несчастным человека, которого я люблю, – делится воспоминаниями собеседница.

И она осталась. Так началась ее новая жизнь: семья, школа, хозяйство. Она хотела большой дом с окнами от пола до потолка – и Есен ей его построил. Она хотела учить детей познавать мир литературы – и ее ученики слушают и слышат ее до сих пор, потому что, несмотря на 28 лет учительства, она все еще влюблена в книги, а вместе с ней в них влюбляются и другие.

Потом в доме появились дети. Первым родился Ильяс, затем Аман и Сана. Учительский опыт здесь пригодился как никогда.

– Одни родители, один дом, вроде бы одни правила, а дети совершенно разные, – размышляет она. – Каждого приходится воспитывать заново. То, что работает со старшим, не работает с младшими.

Дети выросли, как говорит Зура Сапаровна, неплохими людьми. А я в очередной раз удивилась ее формулировкам. Но в ее сдержанности нет холоднос­ти, это всего лишь учительская привычка не разбрасываться громкими оценками. Почти три десятилетия она читает сочинения и диктанты, а значит, слишком хорошо знает цену словам. «Неплохой» в ее устах не преуменьшение,­ а высшая­ проба: это человек, который не подведет, не соврет, не пройдет мимо.

Казалось бы, жизнь складывалась благополучно, все шло своим чередом: муж, дети, любимая работа. Но Зуру Сапаровну не отпускала мечта, та самая, что когда-то заставила первокурсницу написать сочинение о детском доме. Кстати, еще до свадьбы, когда Есен сделал ей предложение, Зура сказала, что выйдет за него, если они когда-нибудь усыновят ребенка. То был юношеский пыл: она увлекалась Макаренко и его «Педагогической поэмой», и ей казалось, что все решается любовью и хорошими намерениями.

– Но жизнь оказалась мудрее, страшнее, сильнее наших красивых планов, – продолжает она.

Приемное материнство в семье Жусупбаевых началось с утраты. В 2010 году у Зуры умер четвертый ребенок. Малыш прожил на свете всего семь суток. Его мать долго находилась в депрессии, и близкие видели, что после этой потери она стала другим человеком.

Есен тоже видел. И именно он сказал в тот момент: нужно­ действовать. Помог собрать документы, отпустил жену в дом ребенка. Так старая мечта, отложенная на годы, вернулась в ее жизнь. Там Зуре показали четверых малышей. Она увидела мальчика, похожего на ее второго сына Амана. Это был Ерасыл. А потом в доме появилась Жансая. Следом еще одна дочь – Люба.

– В те моменты я чувствовала главное: мои руки не пусты. Я снова мама, – вспоминает она.

Когда Ерасыл стал сыном Есена и Зуры, в семью пришел трудный вопрос: как рассказать ему правду? Разговор долго откладывался. Все случилось перед появлением в доме Жансаи, второго приемного ребенка. Разговор был очень тяжелым, но он должен был состояться. Ерасыла усыновили по всем правилам, поменяли фамилию и отчество: он не под опекой и не на патронате.

Здесь снова слышится педагог. Зура Сапаровна убеждена, что тайна усыновления слишком тяжела: живешь в страхе, что ребенок узнает случайно, от чужих людей, в конфликте. Лучше рассказывать самим, постепенно, спокойно в том возрасте, когда он способен понять. И она готова к тому, что однажды Ерасыл или Жансая захотят найти биологических родителей.

– Это их право. Я готова им помогать. От этого ведь не перестану быть мамой. У человека их может быть две: одна родила, другая вырастила. Эти истории не мешают друг другу, – лаконично, в своей манере, говорит моя героиня.

Тем, кто только думает о приемном родительстве, она советует не торопиться. Нельзя брать ребенка лишь потому, что стало жалко. Он приходит в семью навсегда, со своей историей и травмами. Не нужно ждать благодарности: он вам ничего не должен. Это взрослый принял решение. И ему нужно учиться... у самой жизни.

– Признаюсь, у меня были сомнения, и не один раз. Приемное родительство – это тяжелая работа, прежде всего над собой, – отмечает Зура Жусупбаева, подчеркивая, что ей помогла поддержка мужа и старших детей. Они стали ее надежным тылом.

В разговоре она уточняет, что никого не спасала. Она просто приняла деток в семью, и они стали ее частью. И это очень учительская позиция. Хороший педагог всегда растет вместе со своими учениками.

– Дети научили меня принимать людей такими, какие они есть, – говорит Зура Сапаровна. – Когда они маленькие, кажется, что ты все решишь за них. Потом вырастают, и ты понимаешь: это отдельные личности. Твоя задача не управлять ими, а быть рядом, когда ты нужен.

Сегодня в их доме с большим окном шесть детей. Когда они собираются вместе, становится шумно. Но Зуре Сапаровне этот шум по душе, потому что она знает, какой бывает тишина, когда все разъезжаются. Есен, которого многие считают молчуном, чувствует, когда жена устала, и без слов берет часть дел на себя. А в это время учительница готовится к урокам, пишет планы-конспекты, придумывает для учеников интересные ходы преподавания. И в этом ее такая простая, большая, хорошая жизнь.

Она мечтает стать бабушкой, много путешествовать и видеть, как дети находят свое место в жизни. А как учитель она не ищет карьерного роста: у нее категория «педагог-исследователь», и это тот уровень, к которому она стремилась в сельской школе. Но ей по-прежнему нравится момент, когда ребенок вдруг понимает то, что раньше было ему недоступно.

– Наверное, ради этого и остаюсь в школе. Я остаюсь учителем и на кухне, и в разговоре с приемным сыном об истории его рождения, и на вечернем семейном ужине. И мамой я остаюсь в школе, когда вижу, что некоторым детям, для того чтобы преуспеть в учебе, просто нужно немного поддержки, теп­ла, дружеского поглаживания по спине, – делится Зура Жусупбаева, учитель из Каражарской основной общеобразовательной школы.