Общество
Главный успех референдума – рост рейтинга Президента
Бигельды Габдуллин, публицист

У меня были довольно пессимистичес­кие ожидания по поводу результатов референдума. Тут за объяснения­ми далеко ходить не стоит. Во-первых, на «раздумья» народу был отпущен совсем малый срок – всего один месяц, во-вторых, электорату нелегко было за это время «переварить» аж 56 изменений, поправок и дополнений в Конституцию, в-третьих, проводимые властью мероприятия по разъяснению этих поп­равок не отличались особой новизной, оригинальностью, привлекательностью. Штатные политологи и депутаты пошли в люди обычным, проторенным путем. Да и немало вопросов вызывало то, что голосующий за все поправки и изменения в Конституцию должен был ответить «да» или «нет», при этом не имея возможности для выражения свое­го мнения по каждой поп­равке.

Немало вопросов оставил и кровавый январь…

Но как бы то ни было, референдум состоялся, в нем приняло участие более 68% от чис­ла граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По предварительным данным, число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 6 млн 163 тыс. человек, или 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Число граждан, сказавших «нет» поправкам, сос­тавило 18,66%, то есть 1 490 475 человек от принявших участие в голосовании.

И конечно же, мой пессимизм растаял, как лед в летний день. И теперь можно с уверенностью сказать, что инициатива проведения референдума нашла твердую поддержку у самых различных групп населения.

На мой взгляд, люди дружно потянулись к урнам для голосования не столько для того, чтобы поддержать поправки в Конституцию (многие голосующие так и не разобрались толком в юридических хитросплетениях статей Основного закона. – Б. Г.), а сколько для того, чтобы поддержать курс действую­щего Президента. Что уж говорить, народу пришлись по душе все те предложения Главы государства, которые ведут к очищению общества от прежней коррумпированной власти. Именно потому граждане страны поверили, что проведение референдума было необходимым для сплочения общества, для стабильного развития государства, для уверенного будущего.

Думаю, что намеченные политические, экономические, социальные и культурные реформы Президента Касым-Жомарта Токаева будут исполнены. Да и сам Президент получил карт-бланш у народа на смелые шаги для борьбы с коррупцией, непотизмом, для возврата нечестно нажитого капитала воров-миллиардеров.

Такое единодушие народа при проведении общенационального референдума доказывает, что курс, взятый Президентом страны на очищение казахстанского общества, поддерживается народом.

Словом, победили мудрость народа, поверившего в жесткий политический прагматизм Главы государства, зрелость и ответственность гражданского общества.

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