Главный выбор Семена

Переступив порог казахской группы детского сада, мальчик открыл для себя удивительные звуки домбры.

Семен Поленин с малых лет донимал родителей своим желанием научиться играть на казахском народном инструменте.

– Семен с трех лет увлеченно смотрел выступления домбристов, айтысы по телевизору. Увидев в вит­ринах магазинов домбру, тянул к ней руки. Объяснения, что это не игрушка, а сложный музыкальный инструмент и на нем нужно долго учиться играть, не остужали желание. Чтобы успокоить сына, повела его в музыкальную школу, но нас не приняли из-за малого возрас­та, – вспоминает Галина Арапова.

И добавляет, что ее папа Николай Борисович, не имея музыкального образования, в молодости с успехом играл на гитаре в составе ансамб­ля. В семье, желая поддержать малыша, специально заказали мини-домбру под его рост и возраст. Счастливый Семен не выпускал ее из рук, даже спал с ней в обнимку. Увлечение было столь серьезно, что постепенно он стал коллекционировать брелоки, магнитики, значки с любимым предметом.

– Когда сыну исполнилось пять лет, мама привела его в наш центр, где как раз шло прослушивание в студию домбры, – рассказывает методист Центра детского и юношеского творчества Улмекен Ешниязова.

Приемную комиссию русский мальчик буквально покорил. Сначала оценили отличный слух. Затем замечательное исполнение песни «Көзімнің қарасы», которую взрос­лые, сами не замечая того, дружно подхватили. В итоге мечта Семена исполнилась – его приняли в музыкальную студию.

Первым его педагогом стал Толеген Исниязов. Он сразу обратил внимание, что ученик легко запоминает тонкости техники игры, на лету схватывает мелодию. Позже с ним стал заниматься Есенжан Азиев.

– В год ребенок должен вы­учить минимум 10 произведений, Семен исполняет намного больше. Среди них самое любимое – «Науаи» Дины Нурпеисовой. Семена ждет большое будущее, уровень его мастерства высок, – считает педагог.

– Конечно, поначалу испытывала некоторый страх, сомневалась, сможет ли сын освоить нотную грамоту в малом возрасте. Приходила на урок, снимала на видео, чтобы дома разбирать все плюсы и минусы. Я не музыкант, но и у меня есть слух. Напеваю мелодию кюя и указываю на ошибку в исполнении. В итоге учитель был очень доволен: произведение, которое обычно разучивают месяц, мы осваивали за несколько дней, – с гордостью отмечает Галина.

Она особо благодарна Розе Акбулатовой, которая увлекла сына сольфеджио. Возможно, это сыграло свою роль в том, что на первом же конкурсе пятилетний Семен стал победителем, исполнив на столичной сцене народный кюй «Тепен көк». Сегодня 12-летний домбрист с легкостью играет на приме и шертере. В составе ансамб­ля «Жас талап» под руководством Улдай Бердешовой выступает на городских культурных мероприятиях.

За семь лет учебы в центре детского и юношеского творчества юный музыкант достиг многого. Завоевал дипломы первой степени городского конкурса «Жас дарын-2018», республиканских «Өнер әлемі-2020» и «Көк тудын желбірегені», Гран-при международного фестиваля-конкурса «Zhety oner-2020» и множество других. А более всего дорожит домброй, подаренной руководством области в День домбры в 2018 году. Всего у него их сейчас четыре – именные, специально заказанные в Алматы. Одна концертная, остальные для репетиций.

Одно из памятных для Семена Поленина событий – творческий вечер «Күй ұраны», посвященный 30-летию Независимости, состоявшийся в музыкальном колледже им. Ахмета Жубанова. Центр детского и юношеского творчества впервые организовал здесь концерт шестиклассника. Его инициатором стал Есенжан Азиев. Такая идея появилась у него, как только увидел способности талантливого ученика.

Во время концерта прозвучали кюи «Сылқым қыз» Таттимбета, «Кер Оғлы» Даулеткерея, «Би күйі» Ахмета Жубанова, «Күй ұраны» Каршыги Ахмедиярова. Сам исполнитель особо выделяет любимый «Науаи», который вдохновляет его переменчивостью, быстрыми переходами, меняющимся темпом.

– Самый популярный у актюбинцев кюй – «Адай» Курмангазы. Его тоже играю. Сейчас практикуюсь не столько в скорости, сколько работаю над звуком, – отмечает юный музыкант.

Есенжан Азиев говорит о прилежании, вдумчивой работе своего ученика, который всегда приходит на занятия подготовленным. Они вместе выбираю кюй – и начинается урок мастерства. К примеру, на какой руке делать акцент – на левой, которая перебирает струны, или на правой, парящей над грифом…

Таких уроков в жизни Семена Поленина будет много. Родители предполагают, что после школы сын станет поступать в музыкальный колледж, ведь Семен давно решил стать профессиональным домбристом.