«Главный вызов — не оторваться от аулов и моногородов»: Бекнур Кисиков о будущем Халық Кеңесі

Мнения
Бекнур Кисиков, общественный деятель

Общественный деятель Бекнур Кисиков поделился своим предположением о том, как будет работать новый механизм народного представительства 

Фото: facebook.com/beknurdos

Сегодня Глава государства подписал указ об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі, что ознаменовало собой переход к беспрецедентной для отечественной практики модели государственного управления. Впервые гражданское общество приглашено не просто к совещательному столу, а наделено реальными, закрепленными на конституционном уровне рычагами влияния. Но за торжественностью момента и внушительным списком из 126 имен скрывается колоссальный вызов — превратить амбициозную конструкцию в работающий инструмент трансформации.

Исторически государственное планирование в Казахстане нередко страдало от синдрома так называемой «кабинетной изоляции». Министерства и ведомства генерировали стратегии, спуская их вниз по вертикали, где они порой разбивались о реальность регионов. Как человек, который несколько лет проработал в Общественном совете, могу сказать - что порой решения советов не воспринимались на должном уровне. 

Но считаю, что Қазақстан Халық Кеңесі задуман совершенно иначе — как надведомственный интегратор общенационального согласия. Его главная цель лежит в плоскости преодоления хронического разрыва между столичными центрами принятия решений и глубинными запросами народа. Это не дублер Курултая и не параллельное Правительство, а тот самый недостающий институциональный мост, способный уловить социальное напряжение задолго до того, как оно перерастет в кризис, и выработать общественный консенсус по самым острым развилкам развития.

Если говорить о принципах формирования состава —то она состоит из равной квоты из этнокультурных объединений, институтов гражданского сектора, а также региональных маслихатов и общественных советов. Все это выглядит взвешенно. Но по-настоящему революционным этот орган делают два юридических инструмента: право законодательной инициативы в отношении проектов, вносимых в Курултай, и право инициировать всенародный референдум. Но в то же время в конструкции заложены в механизмах сдержек. Законодатель предусмотрел механизм - например для того чтобы инициатива Кеңеса дошла до Курултая, требуется  одобрение не менее двух третей голосов от общего числа участников сессии. С одной стороны, эта высокая планка гарантирует высочайший уровень фильтрации и исключает принятие сырых решений. С другой — таит в себе скрытый риск процедурной бюрократии. При 126 членах, которые могут иметь разные взгляды  и интересы это может затормозить даже самые здравые идеи.

Нельзя также сбрасывать со счетов и проблему экспертизы. Поскольку члены Халық Кеңесі работают на общественных началах, совмещая эту деятельность со своей основной работой в регионах, бизнесе или НПО, возникает вопрос о ресурсах. Объем документов, аналитики и региональных кейсов колоссален, и отсюда вопрос - хватит ли у людей времени и глубоких отраслевых компетенций без мощной, независимой аналитической поддержки Секретариата?

И также существует риск так называемого «элитарного эха». В состав вошли яркие лидеры, известные эксперты и депутаты. Крайне важно, чтобы этот " мегаполисный" срез не оторвался от регионов - от аулов, моногородов и отдаленных поселков. И важно , чтобы голос регионов звучал в зале заседаний громко. Чтобы Қазақстан Халық Кеңесі оправдал исторические ожидания, его деятельность должна базироваться на нескольких непреложных принципах.

Во-первых, необходима абсолютная прозрачность. Общество должно видеть в реальном времени, какие инициативы рождаются в недрах Халық Кеңесі, кто и как голосует по принципиальным вопросам, почему отклоняются или принимаются те или иные законопроекты.

Во-вторых, региональным делегатам предстоит выстроить непрерывную обратную связь «на земле» — через регулярные отчетные встречи в своих областях, чтобы повестка органа формировалась снизу, от насущных забот человека труда, а не диктовалась исключительно экспертными трендами.

В-третьих, фокус внимания должен концентрироваться на важных проблемах. Например таких, как как  региональное неравенство, экология (особенно судьба экосистем Арала и Каспия), доступность качественного образования и реальная защита прав уязвимых слоев населения. Распыление сил на сотни мелких тем неизбежно размоет результат.

Қазақстан Халық Кеңесі — это смелый шаг навстречу модели Справедливого Казахстана, где государство и общество впервые пытаются говорить на равных, разделяя ответственность за будущее страны. Кредит доверия выдан, состав утвержден, и теперь начинается самая сложная, кропотливая работа. Успех этого института измерится не красивыми формулировками в итоговых резолюциях, а тем, смогут ли 126 неравнодушных граждан превратить ожидания миллионов казахстанцев в реальные законы и осязаемые перемены к лучшему.

Я желаю успеха новому институту и пусть их деятельность будет во благо нашей страны.

#мнение #Халық кеңесі #Кисиков

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