​Главный знак отличия

Дело профессионала



«Тяжелые бои местного значения», итоги которых дали изб­ранным право ношения крапового берета, в этот раз прошли на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК, расположенного в п. Заречный Алматинской области. Как известно, такие квалификационные испытания проводятся ежегодно, и место их проведения каждый раз меняется. В спецназе говорят, что они появляются там, где их не ждут, потому и маневры эти, мало похожие на военные учения в классическом их понимании, проходят в разных климатических зонах с различающимися условиями местности.

В прошлом году этот главный для бойца спецназа экзамен проходил в горах в окрестностях Шымкента, до этого – в карагандинской степи, еще раньше – в Усть-Каменогорске. Пятнадцатые по счету квалификационные испытания на право ношения крапового берета провели на уникальном рельефе недалеко от города Капшагая, где можно найти и горный участок, и сухую степь, и песчаные барханы.

Семьдесят шесть километров с полной выкладкой, на протяжении 36 часов все передвижения только бегом, по пути надо выполнить более 16 нормативов. Все это время кандидаты попадают под внезапный «обстрел» противника, их «атакуют» с воздуха, они преодолевают водную преграду и участок «заражения отравляющими веществами», эвакуируют раненых с поля боя. На всех этапах испытуемых сопровождают «краповые береты», призванные не только наблюдать за выполнением кандидатами установленных нормативов, но и в случае необходимости эвакуировать на передвижной медицинский пункт травмированных и потерявших сознание.

У бойцов проверяют навыки скоростной стрельбы на фоне утомления.

Сразу после преодоления полосы препятствий кандидат, если не откажет его автомат, выдвигается на огневой рубеж для выполнения упражнений. Но еще раньше для получения допуска к квалификационным испытаниям каждый спецназовец сдал теоретическое тестирование, физическую и медицинскую подготовку, показал навыки штурма высотных зданий с использованием специального спускового снаряжения, знание средств связи.

Выдержать такие испытания способны только самые сильные и выносливые. После огненно-штурмовой полосы, представляющей собой нагромождение бетонных стен, траншей и высоких заборов, когда руки и ноги перестают слушаться, кандидата выводят на ринг. В такие минуты удержаться на ногах и отвечать на удары может только упрямый и стойкий боец.

За прошедшие годы вожделенный знак отличия получили 190 человек. В Центре боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК в п. Заречный в эту когорту влились очередные 13 бойцов спецназа. В тот день краповые береты вручили еще двум бойцам спецназа – штурмовику отряда специального назначения «Сункар» МВД РК майору полиции Пернехану Жусупалиеву и взрывотехнику этого отряда капитану полиции Андрею Волкову. В 2011 году при выполнении специальной операции по обезвреживанию особо опасных преступников они получили тяжелые ранения.

Вручение крапового берета по традиции проходило на общем построении воинской части, в торжественной обстановке. За церемонией наблюдали не только ветераны, съехавшиеся из самых дальних городов страны. На строевом плацу было много детей – школьников из старших классов привезли военруки, были здесь и ребята из военно-патриотического клуба «Контингент», функцио­нирующего на базе в/;ч 5572. А воспитанники специализированного лицея «Арыстан» прошли торжественным маршем в общем строю.

Трасса показала

– У нас принято говорить: «Трасса покажет», – поделился начальник центра подразделений специального назначения «Буркiт» НГ РК полковник Павел Коваленко. – Боец может отлично бегать, хорошо стрелять, быть непревзойденным рукопашником. Но на трассе он испытывает огромное психологическое давление со стороны инструкторов. Рваный ритм, разные вводные, необходимость выполнения нормативов – кандидат все это время находится в состоянии сильного стресса. Мы делаем все, чтобы каждый боец дошел до крайней точки своего предела, и после этого еще требуем выполнения поставленной задачи.

Действительно, темп испытуе­мым задали сильный. И уже к 12 часам КамАЗ, перевозивший тех, кого сняли с этапа, был полный. Три бойца, не выдержав нагрузки, потеряли сознание, их передали на попечение санинструкторов. Из 67 стартовавших ранним утром в строю оставалось 16 кандидатов.

И в который раз наблюдаю такую картину, кандидаты, вынужденные прервать участие в своем главном экзамене, уже к вечеру выглядели хорошо отдохнувшими. Все ли силы они приложили, чтобы остаться в числе тех, кто продолжал прео­долевать очередные этапы?

Кандидатам в тот день повезло, не было сильной жары. Тем не менее бешеный темп, психологическое давление сделали свое дело, после обеда за право ношения крапового берета продолжали бороться 13 изможденных бойцов. Все они прошли испытания до конца.

– По большому счету эти 13 человек сегодня заново родились, – сказал про них полковник Павел Коваленко. – Завтра они будут думать по-другому, разговаривать по-другому, и поведение у них тоже изменится. И поступки свои теперь будут соизмерять с тем, что они являются обладателями крапового берета. Весь уклад жизни у них с этого момента меняется.

Обладание краповым беретом дает ему только право быть первым везде, в том числе и при выполнении опасного задания. Потому что есть операции, на участие в которых мы не допускаем новичков. Только после года службы в спецназе мы берем с собой молодого бойца при проведении оперативно-розыскных мероприятий по задержанию и ликвидации особо опасных преступников. Ну, а на самые опасные задания, естественно, привлекаются в основном краповики.