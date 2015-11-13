Главой государства подписан ряд законодательных актов РК

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Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал ряд законодательных актов РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как уточняется, Президент завизировал Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан", направленный на реализацию Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и профессионализацию государственного аппарата. Также одобрен связанный с ним Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".
Также Нурсултан Назарбаев одобрил Закон Республики Казахстан "О саморегулировании", направленный на реализацию Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и определяющий правовые основы саморегулирования субъектов профессиональной и предпринимательской деятельности, а также регламентирующий условия, порядок создания и функционирования саморегулируемых организаций и их статус. А также Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам саморегулирования".
Кроме того, сегодня Елбасы утвердил Закон РК "О государственном аудите и финансовом контроле", направленный на реализацию Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и регулирующий отношения, связанные с государственным аудитом и финансовым контролем, определяющий полномочия и организацию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля".