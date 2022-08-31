Главу филиала госпредприятия "Еңбек" задержали при получении взятки в СКО

В Северо-Казахстанской области при получении взятки задержали руководителя филиала госпредприятия «Еңбек» Комитета уголовно-исполнительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области пресекла коррупционную деятельность в филиале «Еңбек-Кызылжар» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Еңбек» КУИС Министерства внутренних дел Казахстана.

«23 августа 2022 года задержан руководитель данного учреждения при получении части взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов приема-передачи продуктов питания для осужденных по договору о государственных закупках», – проинформировали в Антикоре.

Подозреваемый водворен в ИВС города Петропавловска.

«Учитывая полное признание вины и поступившее ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования в отношении него следственным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – добавили в ведомстве.

Степень виновности лица будет определена судом.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.