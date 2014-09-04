Главу государства проинформировали о готовности к уборочной кампании в СКО

Политика
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Шынар Оспанова
Главу государства проинформировали о готовности к уборочной кампании в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Казахстана провел встречу с предпринимателями и сельхозпроизводителями Северо-Казахстанской области. Перед встречей Нурсултан Назарбаев ознакомился с состоянием зерновых посевов на полях ТОО "Кутузовка-Алиби", а также образцами продукции, производимой сельхозпроизводителями региона. В текущем году площадь посевов сельскохозяйственных культур области составила 4,3 млн га, субсидии для отрасли достигли порядка 17 млрд тенге. В ходе беседы Президент Казахстана отметил, что, несмотря на большую загруженность, он ежегодно находит время для посещения сельскохозяйственных областей страны, чтобы быть в курсе всех изменений. Глава государста подчеркнул, что в настоящее время государством оказывается всесторонняя поддержка аграрному сектору. - Запущена программа развития аграрного сектора до 2020 года. Одним из ее ключевых направлений является повышение производительности труда в сельском хозяйстве.

Это очень важная и большая работа, - сказал Глава государства. В ходе беседы было также отмечено, что в аналогичных климатических условиях в Канаде собирается порядка 20-25 центнеров зерна с гектара, в то время как в Казахстане средняя урожайность не превышает 15 цен. Нурсултан Назарбаев призвал аграриев активней применять передовые технологии и современные методы работы.

Другим важным вопросом, требующим постоянного внимания, Президент Казахстана назвал развитие переработки сельскохозяйственной продукции.

"Мы стали перерабатывать пшеницу в муку, но нужно идти дальше, производить макароны и другое, то есть думать о повышении добавочной стоимости нашей продукции. Сейчас в рамках Таможенного союза перед казахстанскими производителями открыты огромные возможности, которыми необходимо пользоваться. В скором времени отечественной продукции будет открыт путь через Иран в Персидский залив. Поэтому нам следует производить больше экспортоориентированной продукции", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание и на необходимость развития животноводческой отрасли. "Легче посеять и убрать, но мы должны думать и о том, что производство тонны мяса в пять раз эффективней производства тонны зерна. Это влияет на занятость и рост доходов сельского труженика, который будет занят и летом и зимой", - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, был затронут и вопрос развития социальной сферы. Глава государства призвал руководителей агропредприятий сделать все необходимое, чтобы жители сел имели такой же высокий социальный статус, как и жители городов. В ходе встречи аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов доложил Президенту Казахстана о развитии сельского хозяйства региона и готовности к проведению уборочной кампании. Представители аграрной отрасли региона поблагодарили Нурсултана Назарбаева за поддержку, оказываемую государством сельскому хозяйству.

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