В городе Алматы задержан и взят под стражу руководитель Safari Mebel, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

Напомним, в производстве следственного управления ДП Алматы находится уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи «Мошенничество».

«Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы Safari Mebel гражданина С. и других лиц заключается в том, что они путём размещения рекламы своей деятельности в социальной сети привлекали клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности её производства. В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа заветной мебели. Оплаченную сумму они, соответственно, тоже не возвращали», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились свыше 30 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 32 миллионов тенге.

«Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, прошу связаться с нами по телефонам: 8-777-250-68-37 Ергали Ибраимов и 8-701-624-28-24 Кайрат Касымбаев», - уточнил Рустам Абдрахманов.