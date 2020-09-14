Главу Минздрава РК избрали председателем 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

Министр здравоохранения РК Алексей Цой избран председателем 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"При поддержке международного сообщества, Всемирной организации здравоохранения, в сотрудничестве со всеми странами мы продолжаем бороться с COVID-19. В данный момент ситуация в Казахстане стабилизировалась, однако, в случае роста случаев коронавирусной инфекции, мы предусмотрели ряд мер. В их числе обеспечение пациентов коечным фондом, необходимыми лекарственными препаратами и другими ресурсами. Наши врачи готовы оказывать помощь населению", – сказал Цой на очередной сессии Европейского регионального бюро ВОЗ.
70-я сессия Европейского регионального бюро ВОЗ продлится 2 дня. За это время министры здравоохранения и другие высокопоставленные представители 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также представители партнерских организаций и гражданского общества обсудят множество вопросов здравоохранения. В их числе - противодействие пандемии COVID-19, полученный опыт и новую Европейскую программу улучшения здоровья на 2020–2025 годы.