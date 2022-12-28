Главу отдела образования в СКО арестовали по подозрению в коррупции
Общество
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В Северо-Казахстанской области руководитель отдела образования подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО.
Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования района Магжана Жумабаева С.М. Рамазановой по факту совершения коррупционного преступления.
С санкции специализированного следственного суда города Петропавловска Рамазанова взята под стражу.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.