Главврача больницы в Кокшетау подозревают в мошенничестве – коллектив выдвинул ультиматум
Главного врача Многопрофильной больницы города Кокшетау подозревают в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
Запутанная история поразила коллектив медучреждения. Медики пытаются защитить Ерлана Аяганова. Они выдвинули ультиматум руководству области. По мнению работников, их руководителя просто заставили распрощаться с должностью. Долгое время он подвергался необоснованному прессингу, а теперь и вовсе заговорили об уголовном деле. Если Аяганова не восстановят в должности, медики грозят массовым увольнением. Больше половины врачей уже написали заявления
«Мы решили написать заявления, если нам не восстановят в должности нашего главного врача до 1 ноября. На данный момент написали 30 врачей. У них заявление не приняли. Единственный врач – это Аяганов, который делал что-то для больницы. Он сделал ремонт небольшой, завез новую мебель, создает условия труда, а не кормит обещаниями, как другие врачи. Поэтому это тот человек, за которым мы хотим идти, за которого хотим бороться», – заявила заведующая приёмным отделением Многопрофильной больницы Кокшетау Алия Кенжебекова.
Ерлан Аяганов – врач-нейрохирург высшей категории. Все обвинения в его адрес коллектив больницы считает беспочвенными.
Оказалось, уйти с поста ему рекомендовала специальная комиссия. Информацию подтвердили в управлении здравоохранения. В ведомстве ссылаются на уголовное дело в отношении работников.
«Все эти коллективные обращения будут рассмотрены в установленные сроки и в законном порядке. Также в отношении некоторых должностных лиц кокшетауской многопрофильной больницы ведутся досудебные следственные мероприятия», – отметил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.
Не внесли ясность и в местном Департаменте полиции. В ведомстве отказались пояснить, о каком именно деле идет речь, и почему карьерой поплатился только Аяганов. Обвинение предъявлено за мошенничество с использованием служебного положения.
«В производстве Департамента полиции находится уголовное дело, зарегистрированное по пункту 3 части 2 статьи 190 УК РК от 12.07.2021 года в отношении должностных лиц «Кокшетауская городская многопрофильная больница». Сведения, относящиеся к материалам досудебного расследования, не подлежат огласке», – прокомментировала Асем Абдыкаримова, специалист пресс-службы ДП Акмолинской области.