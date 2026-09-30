Главы американских IT-компаний подписали соглашение Белого дома по суперинтеллекту

Президент США Дональд Трамп сообщил, что руководители американских технологических компаний подписали соглашение о создании механизмов защиты для искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Документ на встрече с президентом подписали Дженсен Хуанг из Nvidia, Грег Брокман из OpenAI, Дарио Амодеи из Anthropic, а также Сундар Пичаи из Google, Илон Маск, представляющий XAI, и Марк Цукерберг.

«Мне кажется, я наблюдаю колоссальный самоконтроль. И они понимают, что должны его соблюдать», - отметил Трамп.

Документ, получивший название «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту», представляет собой декларацию о совместных обязательствах по обеспечению безопасности разработок в сфере ИИ. Разработчики обязались контролировать возможности моделей при обучении, защищать свои системы от несанкционированного доступа и привлекать независимых аудиторов. Кроме того, компании договорились создать специальные внутренние команды и комитеты при советах директоров для устранения любых выявленных уязвимостей.

Соглашение не имеет юридической силы. При этом документ оставляет возможность «закрепить эти шаги в законах или подзаконных актах», если со временем в этом возникнет необходимость.

Трамп в тот же день подписал указ, согласно которому американские власти должны использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» в официальных документах и публичных коммуникациях. Подчеркивалось, что новый термин точнее отражает потенциал этих технологий.