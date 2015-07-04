Главы ЕАЭС поздравляют Назарбаева с предстоящим днем рождения

6 июля Президент Республики Казахстан будет отмечать свой 75 день рождения. В этой связи в адрес Нурсултана Назарбаева поступают поздравления от мировых лидеров. Одними из первых казахстанского Лидера поздравили первые лица ЕАЭС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.В поздравлении Президента Российской Федерации Владимира Путина отмечается, что Нурсултан Назарбаев пользуется огромным уважением и авторитетом – как в Казахстане, так и далеко за его пределами."За годы работы на президентском посту Вам удалось обеспечить мир и согласие в стране, построить современное демократическое государство. Под Вашим руководством республика уверенно продвигается по пути социально-экономического и научно-технического прогресса, активно участвует в решении актуальных международных проблем", – говорится в поздравлении.Путин подчеркнул, что личный вклад Президента Казахстана в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами является общеизвестным."Искренне рад, что в юбилейном для Вас году воплотилась в жизнь Ваша идея Евразийского экономического союза. Уверен, что дальнейшая реализация этого масштабного проекта будет способствовать укреплению многостороннего сотрудничества, добрососедства и взаимопонимания на всем евразийском пространстве. Высоко ценю наши дружеские, конструктивные отношения и, конечно, рассчитываю на продолжение тесной совместной работы с Вами", – отметил Президент России.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также направил свои поздравления, отметив, что имя Нурсултана Назарбаева неразрывно связано с историей Республики Казахстан."Настоящий патриот и выдающийся государственный деятель, Вы отдаете все силы служению своей Родине. Убежден, что разработанный под Вашим руководством новый масштабный план социально-экономического развития Казахстана будет успешно претворен в жизнь. Сложно переоценить Ваш личный вклад в становление и укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства", – написал российский премьер.Александр Лукашенко подчеркнул, что в Республике Беларусь Нурсултана Назарбаева знают как талантливого руководителя и политика мирового масштаба."Благодаря присущим Вам мощной жизненной энергии и консолидирующему началу Вы созидаете светлые страницы истории своей страны. Народ Казахстана высоко ценит Ваши инициативы, стратегию государственной политики, профессионализм и мудрость. Уверен, что дальнейшее укрепление евразийской интеграции, углубление белорусско-казахстанского сотрудничества и осуществление совместных проектов откроют новые возможности для обеспечения успешного развития и процветания наших стран", - говорится в поздравлении.Президент Беларуси пожелал Нурсултану Назарбаеву новых свершений в ответственной деятельности, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.В своем поздравлении Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев отметил, что богатый жизненный и профессиональный опыт, личные человеческие качества и международный авторитет Нурсултана Назарбаева являются залогом успешной государственной деятельности, а также примером самоотверженного служения во имя процветания братского народа Казахстана."Считаю, что Вы являетесь бесспорным лидером региона, более того, одним из лидеров мирового масштаба, деятельность которого направлена на укрепление мира на всей планете. Благодаря Вашей мудрой политике, таланту организатора и политического руководителя сегодня Казахстан занимает достойное место на мировой арене. С удовлетворением хотел бы отметить Ваш неоценимый вклад в укрепление кыргызско-казахстанских союзнических отношений и стратегического партнерства, которые на сегодняшний день наполнены реальным содержанием", – говорится в письме.Атамбаев высоко оценил высокий уровень доверия и дружбы, сложившихся между двумя странами, а также выразил уверенность в дальнейшем продуктивном продолжении взаимодействия во благо братских народов. В завершение Президент Кыргызстана пожелал Главе государства доброго здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной деятельности.