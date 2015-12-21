Главы ФИФА и УЕФА отстранены от футбола

Спорт
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Ерзат Сергазин
Фото с сайта tribune.com.pk
Йозеф Блаттер и Мишель Платини не смогут заниматься футбольной деятельностью ближайшие 8 лет. Комитет по этике Международной ассоциации футбола решил, что заверения глав ФИФА и УЕФА о непричастности к правонарушениям были признаны неубедительными и отклонены, передает Kazpravda.kz со ссылкой российское издание Спорт-Экспресс.

Как информирует официальный сайт ФИФА, Блаттер оштрафован на 50 тысяч швейцарских франков, а Платини – на 80 тысяч. Отметим, что с Блаттера и Платини были сняты обвинения в коррупции, но они оба были признаны виновными в других нарушениях кодекса этики ФИФА.

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В ноябре ФИФА обнародовала окончательный список кандидатов на пост президента этой организации. Платини в нем указан не был. Сам Платини ранее заявил, что лучшим кандидатом на пост президента ФИФА является только он.

Выборы нового главы ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года. Напомним, в начале октября оба функционера были отстранены от футбольной деятельности на 90 дней в связи с подозрениями в коррупции: в 2011 году Платини получил от Блаттера 2 миллиона швейцарских франков. Платини утверждал, что данную сумму он получил по устному соглашению за работу в ФИФА с 1999 по 2002 год. Расследование в отношении Блаттера и Платини было открыто в конце ноября, сообщалось, что оба могут быть дисквалифицированы пожизненно.

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