Главы государств - члены ВЕЭС сделали совместное заявление в связи с пандемией COVID-19

Политика
Пресс-служба Евразийской Экономической Комиссии опубликовала совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией COVID-19, сообщает Kazpravda.kz.

Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета, учитывая тесные политические, экономические, социальные и исторические связи между нашими странами, подтверждая приверженность целям и принципам, закрепленным в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, принимая во внимание, что коронавирусная инфекцияCOVID-19, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемией и охарактеризованная как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, ведет к существенному снижению мобильности населения, затрудняет торговлю товарами и услугами, вызывает волатильность на глобальных финансовых и сырьевых рынках, создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик, подчеркивая важность поддержки граждан наших государств и коллективных усилий мирового сообщества по обеспечению здоровья и благосостояния людей в условиях пандемии COVID-19 и смягчению негативных последствий для экономики, выражая решимость объединить усилия для совместного противостояния этой общей угрозе, заявляем о нижеследующем:

Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств – членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности.

Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.

Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права.

Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты. Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены.

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 мы нацелены продолжать оказывать необходимое содействие друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии.

Поручаем правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемииCOVID-19.

Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием.

Президент Республики Беларусь, Председатель ВЕЭС А.Г.Лукашенко

Премьер-министр Республики Армения, Член ВЕЭС Н.В.Пашинян

Президент Республики Казахстан, Член ВЕЭС К.К.Токаев

Президент Кыргызской Республики, Член ВЕЭС С.Ш.Жээнбеков

Президент Российской Федерации, Член ВЕЭС В.В.Путин

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