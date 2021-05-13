Главы государств поздравляют Президента и народ Казахстана с праздником Ораза айт

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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю священного праздника Ораза айт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В поздравительных письмах Главе государства высказаны пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Казахстана – благополучия и процветания.

Приветственные телеграммы Касым-Жомарту Токаеву направили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Король Иордании Абдалла ІІ, Эмир Кувейта шейх Наууаф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Наследный принц Кувейта Машаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Султан Омана Хайсам Бин Тарик, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Ирана Хасан Рухани, Президент Афганистана Ашраф Гани, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади, а также Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев и Патриарх Иерусалимский Феофил III.

Поздравления продолжают поступать, добавили в пресс-службе Главы государства.

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