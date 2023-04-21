Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт

Президент, Международное сотрудничество
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На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал главе государства долголетия, крепкого здоровья и больших достижений в ответственной работе, а дружественному народу Казахстана – дальнейшего развития, мира и процветания.

«Мне весьма приятно поздравить Bac, Ваше Превосходительство, и весь народ Казахстана с добродетельным и благословенным для мусульман священным праздником Рамазан хайит и направить свои искренние и добрые пожелания. С удовлетворением хочу отметить, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям все более крепнут и углубляются дружественные и добрососедские связи между нашими странами», – отмечается в телеграмме узбекского лидера.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем поздравительном послании высказал уверенность в том, что праздник Ораза айт принесет нашим братским народам согласие и благополучие.

«Убежден, что многогранные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, будут и впредь последовательно развиваться нашими совместными усилиями», – написал Садыр Жапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Казахстана – мира, стабильности, устойчивого прогресса и процветания.

«Уверен, что дружеские отношения и многогранное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами на основании незыблемых традиций этого благодатного праздника и совместными созидательными усилиями сторон и впредь будут расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов, достигая нового качественного и содержательного уровня», – отметил лидер Таджикистана.

В своем поздравительном послании президент Азербайджана Ильхам Алиев дает высокую оценку поступательному развитию азербайджанско-казахских межгосударственных связей и сотрудничества.

«Мы полны решимостью и впредь успешно продолжать наши совместные усилия на пути углубления союзнических отношений с Казахстаном, который является нашей братской страной и надежным партнером. С большим удовольствием вспоминаю мой недавний визит в Вашу прекрасную страну. В этот знаменательный праздник желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности, братскому народу Казахстана – постоянного мира и благополучия», – говорится в телеграмме.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил свои поздравления и наилучшие пожелания главе нашего государства и народу Казахстана.

«Глубоко верю, что этот светлый праздник, символизируя торжество добра, благородства и милосердия, опираясь на высокие духовные ценности Ислама, будет способствовать укреплению взаимопонимания, солидарности и мира во всей мусульманской умме», – написал президент Туркменистана.

Главу государства также поздравили король Иордании Абдалла II, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Кувейта Шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер Ас-Сабах, султан Омана Хайсам бен Тарик, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Письма и телеграммы в адрес главы государства продолжают поступать.

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