Президент , Международное сотрудничество , Политика
Главы государств поздравляют Токаева с Наурызом

На имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своей поздравительной телеграмме Президент США Джо Байден пишет, что желает Главе государства и народу Казахстана мира, здоровья и благополучия.

«В этот день мира и обновления многие люди в Соединенных Штатах и во всем мире присоединяются к Вам в праздновании этого замечательного праздника. Казахстан и США установили прочное и стабильное партнерство, выстроенное на протяжении 30 лет дипломатических отношений. Моя Администрация выражает поддержку Вашей программе реформ с целью создания экономических, социальных и политических возможностей для населения страны. Наурыз құтты болсын!», - написал Джо Байден.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что Навруз является праздником, олицетворяющим общие цели и чаяния народов Центральной Азии.

«Этот славный праздник с его глубокой человеческой природой вносит неоценимый вклад в укрепление и развитие уз дружбы, солидарности и гармоничных отношений между нашими народами и странами. Несомненно, мы и впредь будем расширять добрососедские связи, стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами, основанные на принципах взаимного доверия и уважения», - говорится в поздравлении.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пишет о том, что в сложных социально-экономических и геополитических условиях современности такие общечеловеческие ценности Праздника весны, олицетворяющие высокие идеалы возрождения и созидания, мира и спокойствия, дружбы и единства, взаимопонимания и солидарности, взаимного уважения и поддержки, приобретают особое значение.         

«Таджикско-казахстанские отношения дружбы и стратегического партнерства, следуя добрым традициям благословенного Навруза, и в будущем будут развиваться и расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов», – написал Эмомали Рахмон.

В телеграмме Президента Азербайджана Ильхама Алиева высказана уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться, и укрепляться в интересах наших народов, которые и на сегодняшний день продолжают сохранять древние традиции Новруза.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и Ваш народ по случаю прихода благословенного праздника Новруз. Этот праздник, считающийся ярким проявлением бесконечной любви и высокого уважения к природе, является полным воплощением жизненной философии, выдержавшей испытания тысячелетиями», – говорится в поздравительном послании.       

Свои поздравления в адрес Президента Касым-Жомарта Токаева также направили Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, Председатель Управления мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, управляющий директор корпорации «Шеврон» евразийского подразделения Дерек Магнесс, председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, руководитель городской администрации города Байконур Константин Бусыгин и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Президент , Происшествия , Видеогалерея
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президен…
Президент
Токаев и Путин поговорили по телефону
Президент
Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиро…
Президент
Токаеву доложили о ходе расследования уголовных дел в отнош…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021