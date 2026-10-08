Главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд

Президент

В ходе фестиваля в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств – участников СНГ «Полет скакуна: сила и грация»

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В павильоне Туркменистана высоким гостям продемонстрировали экспозиции местных бахчевых культур и хлебобулочных изделий, выставку туркменских ковров. Также было показано литературно-музыкальное представление «Огузлар».  

Национальный павильон Казахстана включал несколько тематических зон, отражающих богатое историко-культурное наследие и современные достижения нашей страны.  

Главы государств ознакомились с процессом приготовления национальных блюд стран – участниц Содружества.

В ходе фестиваля в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств – участников СНГ «Полет скакуна: сила и грация».

#президент #СНГ #фестиваль

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