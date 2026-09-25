Главы государств соболезнуют в связи с гибелью казахстанских военнослужащих

На имя Президента Казахстана продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Минобороны Казахстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву, родным и близким погибших, а также народу Казахстана.

Глава государства выразил признательность за соболезнования, отметив особую значимость международной поддержки и солидарности.

Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски двоих военнослужащих продолжаются.

Распоряжением премьер-министра РК создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих. Ситуация находится на особом контроле. Глава государства поручил правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. Спасенным военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Распоряжением Главы государства 25 сентября объявлен общенациональный траур.