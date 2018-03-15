Главы государств Центральной Азии приняли совместное заявление по случаю Наурыза

Политика
Евгений Федотов
Главы государств Центральной Азии приняли совместное заявление по случаю праздника Наурыз, передает Kazpravda.kz. Полный текст заявления распространяет пресс-служба Президента РК.

Мы, Президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан сердечно поздравляем народы Центральной Азии с общим для всего нашего региона праздником Наурыз.

Особо подчеркиваем, что 23 февраля 2010 года этот праздник был признан резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как Международный день Наурыз и был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

За свою тысячелетнюю историю праздник Наурыз стал символом возрождения и обновления природы и общества, духовного очищения и самосовершенствования человека. Данный светлый благословенный праздник олицетворяет благополучие, единство, братство и взаимную поддержку, все те непреходящие культурно-исторические ценности, которые объединяют наши народы. Это великое наследие, доставшееся нам от общих предков, мы должны беречь и развивать его.

Период празднования Наурыза во все времена сопровождался упрочением человеческих и семейных отношений, уз дружбы и добрососедства, проявлением особенного гостеприимства между соседями. Это важно и сегодня для наших стран, объединенных общей историей, культурой, бытом и традициями.

Весьма символично, что в канун этого общего праздника мы выражаем стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке, совместному решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития всего нашего региона.

Взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширение региональной транзитно-транспортной инфраструктуры, рациональное освоение водно-энергетического и продовольственного потенциалов, развитие промышленности и перерабатывающих отраслей, использование передовых технологий и инноваций, продвижение на пути цифровой экономики будут способствовать обеспечению устойчивого роста благосостояния народов Центральной Азии.

Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление отношений взаимного уважения, дружбы и братства между нашими народами, мы призываем к углублению взаимодействия в сфере культуры и искусства, образования и науки, туризма и спорта.

Накануне весеннего равноденствия, праздника обновления и духовного очищения мы желаем народам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также всем народам нашей планеты мира и благоденствия, достатка и радости, прогресса и процветания.

Пусть Наурыз принесет в каждый дом благополучие и счастье!

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