Главы государств Центральной Азии приняли совместное заявление по случаю Наурыза

Главы государств Центральной Азии приняли совместное заявление по случаю праздника Наурыз, передает Kazpravda.kz
. Полный текст заявления распространяет пресс-служба Президента РК.
Мы, Президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан сердечно поздравляем народы Центральной Азии с общим для всего нашего региона праздником Наурыз.
Особо подчеркиваем, что 23 февраля 2010 года этот праздник был признан резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как Международный день Наурыз и был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
За свою тысячелетнюю историю праздник Наурыз стал символом возрождения и обновления природы и общества, духовного очищения и самосовершенствования человека. Данный светлый благословенный праздник олицетворяет благополучие, единство, братство и взаимную поддержку, все те непреходящие культурно-исторические ценности, которые объединяют наши народы. Это великое наследие, доставшееся нам от общих предков, мы должны беречь и развивать его.
Период празднования Наурыза во все времена сопровождался упрочением человеческих и семейных отношений, уз дружбы и добрососедства, проявлением особенного гостеприимства между соседями. Это важно и сегодня для наших стран, объединенных общей историей, культурой, бытом и традициями.
Весьма символично, что в канун этого общего праздника мы выражаем стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке, совместному решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития всего нашего региона.
Взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширение региональной транзитно-транспортной инфраструктуры, рациональное освоение водно-энергетического и продовольственного потенциалов, развитие промышленности и перерабатывающих отраслей, использование передовых технологий и инноваций, продвижение на пути цифровой экономики будут способствовать обеспечению устойчивого роста благосостояния народов Центральной Азии.
Осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление отношений взаимного уважения, дружбы и братства между нашими народами, мы призываем к углублению взаимодействия в сфере культуры и искусства, образования и науки, туризма и спорта.
Накануне весеннего равноденствия, праздника обновления и духовного очищения мы желаем народам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также всем народам нашей планеты мира и благоденствия, достатка и радости, прогресса и процветания.
Пусть Наурыз принесет в каждый дом благополучие и счастье!