Главы иностранных государств направили поздравления Президенту Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президенту Касым-Жомарту Токаеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики. Главы иностранных государств и руководители международных организаций отмечают достижения Казахстана и выражают заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Президент России Владимир Путин в своем послании подчеркнул успехи Казахстана в экономической и социальной сферах, а также его роль в международных делах. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил проводимые в Казахстане политические реформы, экономическое развитие и укрепление международных позиций страны. Китайский лидер подтвердил готовность углублять двустороннее сотрудничество.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Соединенными Штатами и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений.

«На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики», — сообщили в Акорде.

Поздравления также направили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В своих посланиях они отметили укрепление государственности Казахстана, развитие добрососедских отношений и сотрудничества в Центральной Азии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул прочность стратегического партнерства двух стран, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил достижения Казахстана и активный политический диалог между Астаной и Баку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил теплые пожелания казахстанскому народу и обратил внимание на развитие двустороннего сотрудничества в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений.

Поздравления поступили также от Короля Великобритании Чарльза III и Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. Они отметили дружественные отношения с Казахстаном и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, Главу государства поздравили руководители Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Беларуси, Армении, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Японии и других стран.

Среди направивших поздравления - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Европейского совета Антониу Кошта, Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как уточнили в Акорде, поздравительные телеграммы продолжают поступать.