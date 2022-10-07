Главы Катара, Турции и Туркменистана посетят Казахстан

Пресс-служба Президента РК опубликовала анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz.

Так, 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

12-13 октября Астану с государственным визитом посетит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума Президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.

14 октября Президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит «Центральная Азия – Россия».



15 октября состоится государственный визит в Казахстан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.