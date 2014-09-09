Главы Казахстана и Ирана посетили Назарбаев Университет

Нурсултан Назарбаев и Хасан Рухани осмотрели здание университета и ознакомились с его деятельностью, сообщается на сайте Akorda.kz.
Кроме того, президенты Казахстана и Ирана встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом, перед которыми Х. Рухани
выступил с лекцией о роли науки в развитии современного общества.
"В завершение Президент Ирана оставил свою запись в книге почетных гостей", – отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня оба лидера провели двусторонние переговоры
и приняли участие в казахстанско-иранском бизнес-форуме
.