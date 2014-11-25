Главы Казахстана и Узбекистана посетили Библиотеку Первого Президента Президент 638

Фото С.Бондаренко и Б. Отарбаева

Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов в рамках официального визита Президента Узбекистана ознакомились с деятельностью Библиотеки Первого Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Главам государств продемонстрировали основные залы и ключевые экспозиции, а также "мобильную библиотеку".



Напомним, в Акорде прошли двусторонние переговоры президентов двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества, в том числе по вопросам внутренней и внешней безопасности и по всем другим направлениям.



На встрече в узком кругу главы двух государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Нурсултана Назарбаева в Узбекистан в июне 2013 года. Также были рассмотрены приоритетные направления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны затронули ключевые аспекты региональной безопасности, а также наиболее актуальные международные вопросы.



"В наших странах сейчас пристально следят за этими переговорами, поскольку от позиции и взаимной работы Казахстана и Узбекистана зависят стабильность и развитие всего региона", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

