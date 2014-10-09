Главы МИД СНГ отмечают важность пресечения попыток возрождения идеологии фашизма

Марат Манаспаев
Об этом сообщил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам прошедшего в Минске заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает ТАСС.

По его словам, одним из главных вопросов на заседании был одобренный министрами проект Обращения глав государств СНГ к народам Содружества и мировой общественности в связи с 70 годовщиной Победы советского народа в Великой отечественной войне.

"Обращение очень важно. Сегодня мы видим ряд попыток исказить нашу совместную историю, исказить историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, обелить нацизм, возродить идеологию фашизма", – сказал Макей.

Белорусский министр также проинформировал, что на заседании речь шла о ходе реализации Концепции дальнейшего развития СНГ.

"После принятия концепции принято более 70 документов, способствующих дальней оптимизации деятельности Содружества", – сказал он.

Большое внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству стран СНГ, вопросам безопасности, взаимодействию в сфере туризма.

Министры обсудили также ход реализации в 2015 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества". Проектом решения предусматривается объявление в 2015 году городов Воронеж и Куляб культурными столицами Содружества.

