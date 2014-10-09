Главы МИД СНГ отмечают важность пресечения попыток возрождения идеологии фашизма

Об этом сообщил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам прошедшего в Минске заседания Совета министров иностранных дел
СНГ, передает ТАСС
.
По его словам, одним из главных вопросов на заседании был одобренный
министрами проект Обращения глав государств СНГ к народам Содружества и
мировой общественности в связи с 70 годовщиной Победы советского народа в
Великой отечественной войне.
"Обращение очень важно. Сегодня мы видим ряд попыток исказить нашу
совместную историю, исказить историю Второй мировой войны, Великой
Отечественной войны, обелить нацизм, возродить идеологию фашизма", – сказал Макей.
Белорусский министр также проинформировал, что на заседании речь шла о
ходе реализации Концепции дальнейшего развития СНГ.
"После принятия
концепции принято более 70 документов, способствующих дальней
оптимизации деятельности Содружества", – сказал он.
Большое внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству стран СНГ,
вопросам безопасности, взаимодействию в сфере туризма.
Министры
обсудили также ход реализации в 2015 году Межгосударственной программы
"Культурные столицы Содружества". Проектом решения предусматривается
объявление в 2015 году городов Воронеж и Куляб культурными столицами
Содружества.