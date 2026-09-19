Главы Минэкологии и столицы отчитались перед Президентом

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады глав ответственных государственных ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Аким Астаны Женис Касымбек доложил о работах по комплексному озеленению и благоустройству столицы.

По его словам, за последние годы в Астане благоустроено порядка 500 дворов и общественных пространств, до конца текущего года планируется обустроить более 170 дворов и общественных зон, в том числе парки, скверы и бульвары.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе формирования единой системы общественных и рекреационных пространств вдоль реки Есиль.

В рамках этих работ планируется создать непрерывный зеленый маршрут, который объединит парки, прогулочные и спортивные зоны разных частей города.

Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров сообщил, что за годы реализации инициативы «Таза Қазақстан» по всей стране проведено более 2 тыс. экологических мероприятий, в рамках которых собрано более 3,8 млн тонн отходов и ликвидировано около 10 тыс. свалок.