Главы правительств ЕАЭС договорились по принципиальным положениям Таможенного кодекса

Экономика
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Фото с сайта pm.kz
Главы правительств ЕАЭС договорились по принципиальным положениям Таможенного кодекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт главы Премьер-Министра РК. 

"Обсудили ряд важных вопросов, направленных на укрепление договорно-правовой базы ЕАЭС. В частности, принципиально важным было то, что мы практически согласовали проект Таможенного кодекса ЕАЭС, остались один-два небольших вопроса, которые, я уверен, мы сможем в ближайшее время доработать, и этот документ будет принят", – сказал Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов на пресс-конференции по итогам Межправсовета.

Важность принятия основного документа, регулирующего деятельность внутри ЕАЭС, и значимость достигнутых договоренностей по определению сроков его окончательного принятия подчеркнули все участники заседания.

"Прогресс очевиден, и сомнений в том, что работа по кодексу завершится этой осенью, практически нет", – сказал Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков.

Особое внимание было уделено вопросам прослеживаемости товаров, обеспечения и функционирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС.

Говоря о документах, регламентирующих сферу обращения лекарственных средств, участники заседания отметили важность скорейшего утверждения в ЕАЭС единых принципов и правил.

Так, по мнению Премьер-министра Республики Армения Овика Абраамяна,принятие документов, унифицирующих требования к фармпродукции, позволит выйти участникам экономического союза на рынки третьих стран.

Также рассмотрен вопрос о регулировании вопроса ввоза и обращения товаров на территорию ЕАЭС в связи с вступлением Казахстан в ВТО.

"Вынесенное на сегодня решение о ввозе и обращении товаров на таможенной территории союза в связи с присоединением Республики Казахстан к ВТО носит технический характер, но этот документ важен, ведь он обеспечивает прозрачность в условиях применения Казахстаном пониженных ставок ввозных таможенных пошлин и, если хотите, своевременно и цивилизованно урегулирует наши внутренние отношения", – сказал Кобяков. 

В ходе заседания также была достигнута договоренность о том, что в кратчайшие сроки будет разработано соглашение между правительствами КР и РК по применению унифицированных железнодорожных тарифов в отношении кыргызстанских грузов.

"Я думаю, что сегодня была очень важная встреча. Регулярные встречи премьер-министров дают возможность конструктивно подходить к решению ряда вопросов", – сказал Масимов, подводя итоги проделанной работы.

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